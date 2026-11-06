Cisgiordania, fermati volontari e giornalisti italiani: la Farnesina ne chiede il rilascio immediato in vista dell’espulsione

Il gruppo si trova a Modi'in Illit; è previsto il trasferimento allo scalo Ben Gurion per procedere con l'espulsione dall'aeroporto. Tra i fermi anche una consigliera Avs

Sale la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv dopo il fermo di un gruppo di volontari internazionali in Cisgiordania, bloccati dalle autorità israeliane nei pressi del villaggio di Kafr Ni’ma durante un’azione pacifica di supporto ai contadini locali per la raccolta delle olive. Tra le persone trattenute figurano diversi cittadini italiani: secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di sei connazionali, quattro attivisti e due operatori dell’informazione.

Chi sono gli italiani fermati in Cisgiordania

Tra i fermati compaiono la fotoreporter bresciana Paula Jesus, il compagno Marco Cola (presidente di un’associazione del terzo settore) — entrambi ripresi in un video dell’emittente israeliana C14 — e Giorgia Lombardi, consigliera comunale a La Spezia per la lista civica LeAli a Spezia / Alleanza Verdi e Sinistra.

La situazione e l’espulsione prossima

Il gruppo si trova attualmente presso la stazione di polizia dell’insediamento di Modi’in Illit. Le autorità israeliane ne hanno disposto il trasferimento all’aeroporto Ben Gurion per avviare le pratiche di espulsione verso l’Italia con i primi voli utili. Intanto, il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata italiana a Tel Aviv si sono attivati per richiedere il rilascio immediato e garantire la piena tutela dei connazionali.

Dal fronte politico locale non sono mancate reazioni d’indignazione: il capogruppo spezzino Roberto Centi ha denunciato come «inaccettabile reprimere la solidarietà e i diritti umani», sollecitando un intervento tempestivo del governo italiano a tutela della consigliera Lombardi e di tutti i volontari coinvolti.

(in copertina Giorgia Lombardi, consigliera comunale della Spezia e componente del Consiglio nazionale di Europa Verde, una dei 14 volontari internazionali che sono stati arrestati dalle autorità israeliane mentre aiutavano i palestinesi nella raccolta delle olive. 6 novembre 2026. ufficio stampa di LeAli Spezia)