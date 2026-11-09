Europa sicura per i lavoratori queer in trasferta di lavoro, ma in Italia meglio stare attenti. La classifica sui viaggi e i diritti Lgbtq+

Secondo l'analisi sulla Rainbow Map 2026 di Ilga-Europe, il problema riguarda chi viaggia per business: solo il 50% dei lavoratori Lgbtq+ si sente a proprio agio in trasferta

L’Italia perde un’altra posizione e scivola al 36esimo posto su 49 Paesi europei per la tutela dei diritti Lgbtq+, con un punteggio di appena 24,11% e un calo dell’1,23% rispetto al 2025. Una distanza enorme dalla media dell’Unione Europea, che si attesta al 52%. Ma se l’Italia è il tallone d’Achille del Sud Europa, la Spagna è invece la regina della classifica con l’88,7%. I dati sono emersi dall’analisi sulla Rainbow Map 2026 di Ilga-Europe, presentata a Roma all’apertura della quarta edizione degli Stati Generali Europei del Turismo Lgbtq+. L’evento è promosso dall’Elta (European Lgbtq+ Travel Alliance) con Roma Capitale e ha il patrocinio del Parlamento Europeo e di Federturismo Confindustria.

Cosa dicono i darti della Rainbow Map 2026

Stando all’analisi, l’Europa resta l’area più sicura del pianeta per chi viaggia da queer, anche se procede in due modi diversi. L’indice, che misura da 1 a 100 il livello di tutela dei diritti, sale in media al 43%, con un aumento del 2,75% sul 2025, e raggiunge il 52% nei soli Paesi Ue. Secondo la Lgbtq Travel Safety Map, l’Europa occidentale è l’unica zona al mondo dove il livello di rischio è ordinario su tutti i confini. A guidare la classifica è la Spagna, con l’88,7%, seguita da Malta, Islanda, Portogallo (primo nei travel index per accoglienza e servizi), Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Lussemburgo.

A che punto è l’Italia

In contrasto con il Nord Europa, c’è l’Italia, al 36esimo posto su 49 nazioni analizzate. Un punteggio che peggiora di poco più di un punto percentuale (-1,23%) rispetto all’anno scorso, attestandosi al 24,11%. Secondo il presidente di Elta, Alessio Virgili, l’Italia rischia di perdere flussi turistici a causa della «mancanza di una legge nazionale contro l’omotransfobia, il mancato riconoscimento del matrimonio egualitario e l’assenza di tutele piene per le famiglie omogenitoriali» che «non sono solo una criticità civile, ma si traducono in un pesante danno economico».

Qual è il problema per i lavoratori Lgbtq+

Il quadro peggiora se si guarda a chi viaggia per business. Solo il 50% dei lavoratori Lgbtq+ si sente a proprio agio in trasferta, il 23% dichiara di provare ansia e quasi il 45% nasconde la propria identità per ragioni di sicurezza. «È un’emergenza che non possiamo ignorare perché ci obbliga a comprendere un principio fondamentale: il viaggiatore d’affari non si sposta per svago o per scelta turistica opzionale» afferma Giovanna Ceccherini di Sonders & Beach. Il professionista, infatti, non può scegliere la destinazione o cambiare l’hotel se non si sente accolto. «È evidente che non possiamo modificare direttamente le leggi di quei decine di Paesi nel mondo in cui l’omosessualità è ancora criminalizzata o fortemente discriminata. – conclude Ceccherini – Ma possiamo e dobbiamo agire in sinergia con le organizzazioni di viaggio, le agenzie e la filiera turistica».