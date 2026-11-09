Gela, cede il bambino a una coppia spacciandosi per amante di lui. L’ombra dell’accordo economico per evitare l’adozione

Secondo gli inquisitori, i coniugi avrebbero dato un compenso economico alla madre biologica per ottenere il bambino tanto atteso. La donna è ora a processo con l’accusa di alterazione di stato

Alla nascita del figlio, una donna di origine rumena dichiarò come padre del bambino un uomo di Mazzarino, sposato e con una relazione extraconiugale alle spalle. Ma dietro quel riconoscimento, secondo gli inquirenti, si nascondeva in realtà un accordo economico: la cessione del neonato a una coppia desiderosa di avere un figlio, senza passare per le vie legali dell’adozione. Per questo Luminita Pirvu, madre biologica del piccolo, è ora a processo con l’accusa di alterazione di stato. I coniugi, invece, sono già stati condannati.

Cos’è successo alla nascita del bambino

I fatti risalgono al 2020, quando Pirvu diede alla luce il bambino all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Alla nascita indicò come padre un uomo di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, all’epoca sposato con un’altra donna, che ammise di aver avuto una relazione extraconiugale e riconobbe il figlio. Con il consenso della moglie, la coppia tenne il neonato con sé, diventando finalmente genitori.

Cosa c’era dietro il rapporto tra la madre e la coppia

Secondo i carabinieri, però, quel riconoscimento era falso e sarebbe stato dettato solo dalla volontà della coppia di avere un figlio. Dopo aver ricevuto una segnalazione, gli inquirenti hanno analizzato i rapporti tra le persone coinvolte e le dichiarazioni fatte subito dopo la nascita del bambino. Stando agli atti, la madre biologica e il presunto padre si sarebbero conosciuti pochi giorni prima del parto e che sarebbero stati legati da un accordo precedente alla nascita. A rafforzare questa ipotesi, al centro anche dell’ultima udienza davanti al collegio presieduto da Francesca Pulvirenti, ci sarebbero anche alcuni movimenti di denaro sospetti. In particolare, i prelievi bancari effettuati dalla coppia, che per gli inquirenti corrisponderebbero ai pagamenti destinati alla madre biologica.

Perché è stato avviato il processo

Sulla base di questi elementi, la Procura ha ritenuto che la coppia di Mazzarino e la donna di origine rumena fossero legate da un patto economico: i coniugi avrebbero ottenuto il tanto atteso bambino senza passare dall’adozione, alterandone lo stato civile, mentre la madre avrebbe ricevuto una somma consistente. Marito e moglie sono stati condannati, insieme a una presunta intermediaria. Pirvu è invece ancora a processo per alterazione di stato, ma la sua posizione deve ancora essere chiarita. La prossima tappa è a gennaio, quando si terrà il dibattimento con l’audizione di altri testimoni.