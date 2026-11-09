Meteo, secondo Giuliacci in arrivo freddo e pioggia per tutta la settimana: che tempo farà da lunedì 9 a sabato 14 novembre

L'instabilità colpirà tutta Italia da Nord a Sud, ma dalla settimana successiva il bel tempo è destinato a riprendersi la scena

Con maltempo e un forte calo termico, la seconda settimana di novembre segna la fine di un lungo periodo di stabilità e un clima insolitamente mite per la stagione. Le previsioni del meteorologo Mario Giuliacci segnalano l’avvicinarsi di una struttura depressionaria di grandi dimensioni, destinata a condizionare tutta la settimana (da lunedì 9 a sabato 14 novembre) con piogge diffuse su gran parte del Paese.

Cos’ha detto Giuliacci sui social

Le immagini satellitari di domenica 8 novembre hanno mostrato con un «maestoso e possente ciclone atlantico, con la tipica nuvolosità a forma di virgola» dice Giuliacci sui social, sottolineando come l’evento atmosferico «farà parare di sé nella prossima settimana con piogge e anche freddo». Il meteorologo spiega il meccanismo: i venti convergono a spirale verso il centro della depressione, ma l’aria non può accumularsi e viene spinta verso l’alto, dove si raffredda e dà origine a nubi e precipitazioni. «Ecco perché i “cicloni” sono sinonimo di “maltempo”» conclude Giuliacci.

Che tempo farà questa settimana

Il peggioramento comincerà lunedì 9 novembre con precipitazioni ancora presenti sulla Liguria. Martedì 10 novembre saranno colpite soprattutto le regioni del Centro-Nord, con l’eccezione di Emilia Romagna e Piemonte, oltre alla Sardegna. Mercoledì 11 novembre la pioggia insisterà su Lombardia e Liguria e si estenderà alle regioni tirreniche e a quelle meridionali. Giovedì 12 novembre il maltempo abbraccerà l’intero Nord, il Centro e la Sardegna, con fenomeni intensi proprio tra Liguria e Lombardia. Venerdì 13 novembre il quadro resterà critico al Centro-Nord e sull’isola, con rovesci forti su Liguria, Toscana e Triveneto, mentre sabato 14 le precipitazioni si concentreranno sui settori occidentali e sul Nordest.

Il bel tempo che torna da settimana prossima

Sulle Alpi centro-occidentali, tra martedì e giovedì, tornerà anche la neve, che potrebbe spingersi fino a quote collinari. La buona notizia arriva però in chiusura: dalla settimana successiva, assicura Giuliacci, il bel tempo è destinato a riprendersi la scena.