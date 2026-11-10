Abusi sessuali sui minori, la Spagna chiede di sospendere TikTok: l’inchiesta sui 26mila profili e i video visti 48 milioni di volte

Un’inchiesta giornalistica di Maldita.es ha individuato oltre mille contenuti di abusi sessuali sui minori, visualizzati 48 milioni di volte. Il governo spagnolo ha chiesto la sospensione cautelare della piattaforma per un massimo di tre mesi

Oltre mille video e immagini di abusi sessuali sui minori, visualizzati complessivamente 48 milioni di volte, e 26mila profili utilizzati per cercare, scambiare o vendere materiale pedopornografico. È quanto è emerso da un’inchiesta giornalistica che ha spinto il governo spagnolo a chiedere la sospensione di TikTok in tutto il Paese. La richiesta è stata presentata dalla ministra della Gioventù e dell’Infanzia, Sira Rego, all’Agenzia spagnola per la protezione dei dati, che adesso dovrà decidere se adottare il provvedimento.

L’inchiesta sui video di abusi sessuali

A far scoppiare il caso è stata un’inchiesta pubblicata il 9 novembre da Maldita.es, organizzazione giornalistica spagnola specializzata nel fact checking: per 35 giorni, tra l’11 settembre e il 15 ottobre, i giornalisti hanno analizzato il funzionamento di TikTok, individuando 1.183 video e immagini di abusi sessuali su minori e circa 26mila account riconducibili a potenziali predatori sessuali.

Tra questi, 7.725 profili operavano in lingua spagnola. I giornalisti hanno raccolto oltre 12mila commenti nei quali gli utenti dichiaravano di possedere materiale pedopornografico e proponevano scambi. L’indagine ha ricostruito anche l’esistenza di reti che utilizzano TikTok per trovare potenziali acquirenti e poi spostano le conversazioni su altre piattaforme, come Telegram e Zangi.

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda il funzionamento di TikTok: secondo Maldita, gli utenti possono trovare contenuti di abusi sessuali sui minori attraverso il motore di ricerca della piattaforma, ma anche imbattersi in questi video perché è lo stesso algoritmo del social network a suggerirli, sulla base dei contenuti visualizzati in precedenza. I giornalisti hanno inoltre documentato casi di bambini e adolescenti molestati sessualmente durante le dirette, nonostante la piattaforma vieti questa funzionalità ai minori di 18 anni.

TikTok rimuove soltanto 5 video su 50 segnalati

L’inchiesta ha messo in discussione anche l’efficacia dei sistemi di moderazione: su 50 video segnalati attraverso i canali ufficiali di TikTok, soltanto cinque sono stati rimossi. Per questo, il governo ha chiesto alla società di eliminare il materiale illegale, collaborare con la Procura e fornire spiegazioni sul mancato intervento.

Secondo la ministra Rego, TikTok si è dichiarata disponibile a proseguire il dialogo, senza però assumere impegni concreti. La società, dal canto suo, ha accusato Maldita di non aver condiviso integralmente i risultati dell’indagine, sostenendo che questo ostacolerebbe l’individuazione e la rimozione dei contenuti. I giornalisti hanno replicato di aver utilizzato gli strumenti ufficiali di segnalazione e di aver trasmesso le prove alla Procura spagnola specializzata in criminalità informatica.

La possibile sospensione per tre mesi

Il ministero ha quindi chiesto all’Autorità di intervenire attraverso una procedura d’urgenza prevista dall’articolo 66 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). La norma permette alle autorità nazionali di adottare misure provvisorie quando è necessario tutelare con urgenza i diritti delle persone.

Come spiegato dai giornalisti di Maldita, non si tratterebbe formalmente di chiudere TikTok, ma di vietare temporaneamente il trattamento dei dati, impedendo di fatto al social network di operare in Spagna. La sospensione potrebbe durare al massimo tre mesi e avrebbe effetto soltanto sul territorio spagnolo.

La decisione spetta all’autorità indipendente spagnola che potrebbe intervenire anche senza aspettare quella irlandese, normalmente competente per TikTok perché la società ha la propria sede europea a Dublino.