«Hai le unghie lunghe, dovevo regalarti un dildo»: il coach del pattinaggio accusato di maltrattamenti

La storia della Ice Skate Academy di Padova e di Denis Giovannini, archiviato dalla procura di Padova e squalificato dal Tar

Denis Giovannini, 39 anni, direttore tecnico della Ice Skate Academy di Padova, è stato squalificato 5 mesi «per aver consentito durante uno stage a Torino alle atlete A, B e C di assumere comportamenti irrispettosi e irriguardosi nei confronti della compagna Federica (nome di fantasia, ndr ) provocando sopraffazione ed isolamento tanto da intimidirla, turbarla ed alterarne la serenità». È una sentenza della prima sezione del Tar del Lazio a riaprire un caso chiuso dalla giustizia sportiva nel 2025. Riguardava una pattinatrice sottoposta a insulti sessisti e la sentenza, racconta il Corriere della Sera, sanziona anche un’atleta: tre mesi di squalifica per aver «indotto le colleghe a coalizzarsi contro Federica, l’elemento più debole del gruppo».

L’appello

Il Consiglio di Stato ha già ridotto la pena dell’allenatore a tre mesi e quella dell’atleta a un mese. Mentre l’inchiesta penale della procura per i minori di Torino racconta la storia di Federica, approdata alla Ice Skate Academy e a disagio per come Giovannini si comportava con le atlete dai 13 ai 16 anni. Le registrazioni della ragazza (un file di otto minuti e 51 secondi trascritto dai carabinieri) fanno ascoltare Giovannini che «parla di un dildo vibrante e dopo aver spalmato una crema sui piedi di una di loro le dice di sentirli scivolosi come un preservativo». A un’altra minore, Giovannini dice «sei una gran p…, non vedevi l’ora che ti massaggiassi le gambe». Poi, rivolgendosi a C, il tecnico afferma: «Fai schifo, hai le unghie lunghe. Non dovevo regalarti una crema ma un bel dildo di gomma vibrante».

La denuncia

Federica chiede alle compagne di denunciare il coach. Loro le intimano di cancellare tutto: «Cancella sti c… di audio di merda, hai rotto il c…, dammi sto c… di telefono». Poi chiamano l’allenatore. Lei si chiude in bagno. Poi viene cacciata per «prolungati comportamenti negativi» con diffida a diffondere le registrazioni. A Padova la posizione di Giovannini, indagato per maltrattamenti, è stata archiviata. Perché «i fatti accertati non presentano i caratteri di abitualità e di consistente lesione alla dignità e libertà morale». «Mi domando se la Procura di Padova abbia mai ricevuto le trascrizioni delle frasi dell’allenatore effettuate dal tribunale dei minori di Torino», dice al quotidiano la madre di Federica.

La Fisg

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha respinto la richiesta dell’avvocato Fabio Pennisi di ammettere una memoria dell’atleta. Gli atti non sono stati pubblicati ma — in quelli ottenuti dal Corriere — non vengono riportate o valutate frasi a sfondo sessuale. Il Tar ha chiesto di rendere disponibili gli atti alle parti. L’avvocata Karol Pescosta (ex pattinatrice, giudice di gara, oggi consigliere nazionale della Fisg), che difende le compagne di Federica, afferma che «le registrazioni non riguardano la vita sportiva delle ragazze». «Sono sconvolta che a fronte di fatti così gravi e documentate condotte di Giovannini non siano state sanzionate in sede penale e in modo solo lieve su quello sportivo. Dopo tre anni di sofferenza, chiediamo giustizia per nostra figlia e per uno sport più pulito», conclude la madre.