Martina Carbonaro, il racconto dell’ex in aula: «L’ho colpita dopo un messaggio WhatsApp. Avevo un mostro in me». Le urla dei genitori

Alessio Tucci ricostruisce davanti ai giudici l'omicidio della 14enne ad Afragola: «L'ho colpita un'ultima volta, ma non so perché». La madre della vittima: «Lui avrà una seconda possibilità, mia figlia no». La prossima udienza il 24 novembre

«Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati. È arrivato un messaggio WhatsApp da quel ragazzo, le ho chiesto se c’era qualcosa con lui e lei mi ha risposto di no. Abbiamo litigato e l’ho colpita». Alessio Tucci, 20 anni, racconta così gli ultimi momenti di vita di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra il 26 maggio 2025 ad Afragola, nel Napoletano. Davanti alla Corte d’Assise di Napoli, l’ex fidanzato della ragazza, reo confesso dell’omicidio, ripercorre quanto accaduto nel casolare abbandonato dove fu ritrovato il corpo. «Mentre la colpivo Martina era immobile. L’ultimo colpo? Ho il buio», dice rispondendo alle domande degli avvocati. Poi aggiunge: «Avevo un mostro in me».

Tucci in aula dietro un paravento

L’udienza si è aperta con circa mezz’ora di ritardo, a causa del traffico che ha rallentato l’arrivo dell’imputato. Tucci è entrato nell’aula 116 del tribunale di Napoli con una tuta nera e lo sguardo basso. Durante l’interrogatorio è rimasto dietro un paravento, sorvegliato da diversi agenti di polizia e della penitenziaria. Imponente il dispiegamento delle forze dell’ordine, chiamate a evitare contatti tra le due famiglie, protagoniste in passato di scambi di accuse e minacce. I parenti di Martina hanno assistito all’udienza in aula, mentre quelli di Tucci sono stati sistemati in una sala al piano superiore. Enza Cossentino, la madre della quattordicenne, ha scelto di sedersi il più vicino possibile al paravento, nella speranza di riuscire a guardare negli occhi l’assassino della figlia.

Il messaggio WhatsApp e le minacce prima dell’omicidio

Rispondendo alle domande del pubblico ministero Alberto Della Valle, Tucci ha ricostruito cosa è successo quella sera, dall’incontro con Martina al percorso fatto insieme fino al casolare abbandonato dove la ragazza è stata uccisa. Durante il tragitto, la quattordicenne aveva ricevuto diverse telefonate dalla madre, senza rispondere. «Lei staccava la chiamata, lo faceva spesso, anche con me», ha raccontato l’imputato. A scatenare il litigio, secondo la sua versione, sarebbe stato un messaggio WhatsApp ricevuto da Martina mentre i due erano abbracciati. A scriverle era un ragazzo con cui aveva stretto amicizia online circa una settimana prima del delitto. Tucci ne era già a conoscenza e, nei giorni precedenti, aveva inviato alla sua ex fidanzata diversi messaggi minacciosi, letti in aula dal magistrato: «Il karma esiste, devi morire per amore», «Io vado dove sta questo e te lo uccido». In altre conversazioni, sempre dai toni minacciosi, aveva fatto riferimento anche a dei coltelli.

«Avevo un mostro in me»: il racconto degli ultimi colpi inferti a Martina

«Mentre la colpivo Martina era immobile… se ricordo l’ultimo colpo inferto? Ho il buio». Incalzato dalle domande dell’avvocato di parte civile Emilio Malaspina, Tucci ha ricostruito anche gli ultimi istanti di vita della quattordicenne. «Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l’ho presa in braccio e l’ho portata nella stanza», dove il corpo sarebbe stato successivamente ritrovato. «E l’ho colpita un’ultima volta… avevo un mostro in me», ha aggiunto. Alla domanda sul perché avesse inferto un altro colpo di pietra quando Martina era già esanime a terra, l’imputato ha detto di non saper rispondere. «Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata, non è una giustificazione, vorrei capire anch’io, è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito». Rispondendo al suo difensore, Mario Mangazzo, Tucci ha poi raccontato cosa avrebbe fatto subito dopo l’aggressione: «L’ho abbracciata, gridato il suo nome, non rispondeva… dopo ho occultato il corpo».

Le urla dei genitori di Martina: «Mia figlia non avrà una seconda possibilità»

Durante la deposizione, Enza Cossentino e Marcello Carbonaro, i genitori di Martina, hanno lasciato più volte l’aula, visibilmente scossi dalle parole dell’imputato. La tensione è esplosa al termine dell’interrogatorio, quando Tucci si è alzato dal banco dei testimoni per tornare nella cella protetta dal paravento. «Ti hanno dato il premio, ti hanno anche messo a lavorare», gli hanno gridato i genitori della ragazza. Poi le parole più dure: «Bastardo, hai ucciso lei, ti devi uccidere anche tu».

All’uscita dal tribunale, la madre di Martina ha spiegato ai giornalisti cosa avrebbe voluto chiedere all’ex fidanzato della figlia. «Volevo chiedergli le ultime parole di Martina e perché me l’ha ammazzata», ha detto. «Lui avrà una seconda possibilità, studia e lavora, mia figlia purtroppo non l’avrà e l’anima di mia figlia salirà in cielo solo quando avrà giustizia». Per Enza Cossentino, Tucci «non ha accettato la fine di un amore che non è possesso». Poi, riferendosi alle attività che il ventenne svolge in carcere, ha aggiunto: «Sta studiando recitazione in carcere? Lo prenderanno ad Amore criminale perché il suo è stato un amore criminale».

La prossima udienza il 24 novembre

Il processo proseguirà il 24 novembre. Dopo l’interrogatorio di Tucci, che ha risposto alle domande del pubblico ministero, degli avvocati e del presidente della Corte d’Assise, saranno ascoltati altri testimoni. Tra questi la criminologa Roberta Bruzzone e Marcello Carbonaro, il padre della quattordicenne.