«L’impeachment? Una farsa mossa dall’ego», Hegseth difende la guerra in Iran con la benedizione di Trump: «Merita un 10 e lode»

Il voto è stato proposto alla Camera dal senatore repubblicano Massie e potrebbe avvenire già oggi 10 novembre

Nella prima conferenza stampa degli ultimi 180 giorni, poco dopo la richiesta di impeachment avanzata dal deputato repubblicano Massie, il ministro della Guerra di Trump, Pete Hegseth, ha definito gli sforzi contro di lui «una farsa», accusando Massie di voler creare uno «show per un disaccordo politico mosso dall’ego e dal risentimento». Al termine della conferenza stampa al Pentagono, Donald Trump, con un post sul suo social Truth, ha dato a Hegseth A+, «anzi, A più, più, più (l’equivalente di 10 e lode, ndr) per come si è difeso dall’attacco di un ex deputato Thomas Massie, scontento, arrabbiato e sconfitto: un vero perdente».

Cosa ha detto Hegseth

La guerra contro l’Iran, ha detto Hegseth ai giornalisti riuniti al Pentagono riprendendo le parole del segretario di Stato Marco Rubio, «era un compito necessario» anche se «non necessariamente popolare». «Rispetto molto il vicepresidente Vance – che aveva detto che i repubblicani hanno perso le elezioni di midterm a causa della guerra contro Teheran – e non ho intenzione di mettermi a fare scaricabarile, fortunatamente la politica non è il mio mestiere. Ma sono d’accordo con quanto detto dal presidente, “se dovessi rifare tutto di nuovo lo rifarei? Assolutamente”». Hegseth ha poi rivendicato che le operazioni militari in Iran hanno avuto successo e che nessuno dei suoi predecessori è stato messo sotto accusa per aver vinto delle battaglie: «Mai una volta, con o senza la risoluzione sui poteri di guerra, né sotto Reagan in Libano, né sotto Clinton in Kosovo, né sotto Obama in Iraq e Siria».

Quando si voterà l’impeachment

Ora la Camera ha tempo fino a mercoledì 11 novembre per discutere gli articoli sull’impeachment di Hegseth e forse la prima votazione potrebbe avvenire già oggi 10 novembre, ma il governo sembra muoversi per ostacolare la procedura. I sostenitori del segretario della Difesa proporranno di «mettere da parte» la risoluzione. L’alternativa è inviare la misura alla Commissione Giustizia guidata dall’alleato di Donald Trump, Jim Jordan per congelare la manovra di impeachment. Se nessuna delle due opzioni verrà approvata a maggioranza, la Camera passerà a votare direttamente la risoluzione contro Hegseth. Nel caso, per la sua destituzione ci vorrebbero un processo e una maggioranza dei due terzi al Senato.