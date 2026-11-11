Nuove minacce a Tajani, gli hacker filorussi di NoName057: «Sappiamo dove vive la tua famiglia». Taglia anche «sui minori»

Come anticipato dal Tg1, il collettivo ritenuto vicino al Gru pubblica sul dark web i profili di moglie e figli del ministro degli Esteri e ringrazia i «volontari italiani» che diffondono informazioni su di lui. La procura di Roma indaga, mentre l’Italia punta a far inserire il gruppo nella lista Ue delle organizzazioni terroristiche

«Antosha, sappiamo dove vive la tua famiglia». Il collettivo filorusso NoName057(16), ritenuto legato al Gru, il servizio segreto militare di Mosca, torna a minacciare il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Nel post, anticipato dal Tg1, si legge: «Dato che il ministro degli esteri italiano ha reagito così duramente al suo profilo sul “Tribunale”, abbiamo deciso di non fermarci qui e abbiamo ampliato il nostro dossier. I profili di sua moglie Brunella, così come di sua figlia e suo figlio, sono già apparsi sul nostro sito web. I parenti non dovrebbero nascondersi dietro le spalle di un politico che sta attivamente fornendo armi all’Ucraina e provocando conflitti». Il riferimento è alla sezione del sito del collettivo presente sul dark web, dal titolo “Tribunale”, in cui vengono promessi soldi in cambio di informazioni sensibili su 18 personalità europee, tra politici, magistrati e giornalisti. Nel mirino, oltre ad Antonio Tajani, erano finiti anche il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, il capo della Polizia postale, Ivano Gabrielli, e il sindaco di Aviano, la città che ospita la base aerea Nato/Usaf, Paolo Tassan-Zanin.

Le nuove minacce del collettivo filorusso NoName057 ad Antonio Tajani

Il gruppo ha poi rivolto un «ringraziamento speciale ai volontari italiani e ai cittadini preoccupati che stanno attivamente diffondendo informazioni su Tajani e la sua famiglia. La nostra gente è davvero ovunque. State facendo il nostro lavoro comune». Infine, l’avvertimento a Tajani: «Gioca secondo le regole, Signor Ministro. O non giocare affatto».

Le dichiarazioni di Antonio Tajani dopo le prime minacce

Dopo le prime minacce, il ministro aveva pubblicato un post su X: «Non mi farò intimidire in nessun modo», aveva dichiarato, individuando nel suo sostegno politico all’Ucraina la ragione per cui era finito nel mirino del gruppo. Ieri, poi, era arrivata la risposta del collettivo. Un lungo messaggio su Telegram dal titolo dal titolo “Risposta all’abbonato”, in cui si alternavano risposte e prese in giro a dichiarazioni del ministro. Poi sul finale l’avvertimento: «Chiunque si sia trovato, o si troverà, in questo “albo d’onore” deve accettare il fatto che prima o poi la “ricompensa” lo troverà. È solo questione di tempo». L’intera vicenda è al centro di un’indagine portata avanti dalla procura di Roma, mentre un’iniziativa italiana mira a inserire il gruppo nella lista europea delle organizzazioni terroristiche.

La taglia anche a «minori della mia famiglia»

«Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me – dice il ministro degli Esteri al question time alla Camera – Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori, anche su di loro è stata messa la stessa taglia che mi riguarda».