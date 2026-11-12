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Allarmi bomba, Calenda dopo vertice a Chigi: Clima positivo, Paese è sotto attacco cognitivo e cyber – Il video

12 Novembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2026 “Avete visto la durata della riunione? È stata una riunione in cui siamo entrati nel merito delle questioni, non è stata una riunione di natura polemica”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, fuori da Palazzo Chigi, al termine dell’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sugli allarmi bomba nelle scuole. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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