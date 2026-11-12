Burger King presi d’assalto dai fan di Magic: gadget esauriti in 24 ore e rivenduti su Vinted a 9mila euro

La collaborazione tra la catena di fast food e il gioco di carte collezionabili avrebbe dovuto durare 20 giorni ma il sold out è arrivato dopo meno di un giorno. E dall'estero offrono cifre folli per comprare i gadget

Da Nord a Sud, i Burger King d’Italia sono stati presi d’assalto dai fan del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering: in meno di 24 ore tutti i gadget disponibili sono esauriti, scatenando il panico tra gli appassionati. La collaborazione tra la Wizard of The Coast e la catena di fast food ha fatto registrare numeri da record, con code davanti ai punti vendita e cartelli che informavano: «Siamo desolati, i gadget sono esauriti».

L’iniziativa promozionale, attivata in esclusiva solo in Italia, avrebbe dovuto durare 20 giorni, ma dopo meno di 24 ore trovare i portadeck e le confezioni da 100 bustine protettive è stato praticamente impossibile. Sui social e nei gruppi di collezionisti è partita la caccia ai punti vendita di Burger King che ancora offrivano qualche gadget, ma il tutto esaurito non ha tardato ad arrivare anche lì.

Le scatoline e le bustine, diventate rapidamente introvabili nei fast food, sono comparse immediatamente su eBay, su Vinted e su altre piattaforme di vendita online, con prezzi che vanno dal doppio del prezzo previsto nel menù di Burger King (19,90 euro) fino alla cifra folle di 9mila euro.

L’esclusiva italiana che fa invidia all’estero

«Siamo invidiosi dell’Italia in questo momento», hanno scritto sui social centinaia di fan stranieri di Magic: i gadget infatti non sono disponibili all’estero. In molti hanno scritto post e commenti chiedendo che i prodotti vengano messi a disposizione anche in altri Stati. Mark Rosewater, responsabile della progettazione di Magic: The Gathering, ha spiegato che la collaborazione con Burger King è per il momento un esperimento limitato all’Italia. Ma rispondendo sul suo blog alla domanda di un appassionato straniero, ha chiarito che, se l’iniziativa si fosse rivelata di successo, ci potrebbe essere la possibilità di estendere la partnership. «Ma non è ancora stato deciso nulla», ha precisato. Non si sa, quindi, se la collaborazione tra il gioco di carte e la catena di fast food avrà una seconda fase, magari anche estesa ad altri Paesi, o se invece resterà un unicum che ha fatto registrare il sold out in una sola giornata.