Il Brasile multa Meta dopo le accuse di Lula di aver favorito Bolsonaro sui social durante le elezioni

Il Tribunale elettorale ha multato il colosso di Zuckerberg per 7,5 milioni di reais per non essere intervenuto abbastanza rapidamente per correggere le disparità segnalate dal presidente brasiliano, nonostante un richiamo dello stesso Tribunale

Meta è stata multata di nuovo, questa volta in Brasile, per non aver garantito un trattamento equo ai due candidati delle elezioni presidenziali. A deciderlo è stato il Tribunale elettorale brasiliano, che aveva già ordinato all’azienda di intervenire dopo le accuse del presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva. Secondo Lula, WhatsApp, Facebook e Instagram avrebbero penalizzato la visibilità dei suoi contenuti, favorendo quelli del suo rivale Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, agli arresti domiciliari per un tentato colpo di Stato. Nonostante il richiamo del Tribunale, secondo i giudici l’azienda statunitense non avrebbe agito abbastanza velocemente per garantire una parità di trattamento ai due candidati. Il Tribunale ha così deciso all’unanimità di far pagare al colosso di Mark Zuckerberg una multa di 7,5 milioni di reais, circa 1,2 milioni di euro.

Campagna elettorale sui social

Come ha raccontato il New York Times, a sole due settimane dal secondo turno, Lula aveva presentato un dossier di oltre 30 pagine al Tribunale elettorale per denunciare un presunto favoritismo degli algoritmi di Meta nei confronti di Flavio Bolsonaro. «Lo scenario è», si legge nel documento, «quello di una piattaforma che pratica illegalmente la selettività algoritmica, nel bel mezzo di una feroce campagna presidenziale». A sollevare dubbi sulla neutralità dei social di Zuckerberg erano stati anche molti sostenitori di Lula, che avevano segnalato comportamenti diversi dell’intelligenza artificiale di WhatsApp a seconda del candidato. Per esempio, il sistema si rifiutava di generare immagini di Lula, mentre le generava in pochi secondi se si chiedeva di fare lo stesso con Bolsonaro.

Da parte sua, Meta ha sempre respinto tutte le accuse di imparzialità dichiarando che i problemi segnalati dalla campagna di Lula fossero dovuti a problemi tecnici o errori dei sistemi automatizzati.

«L’armata di Lula» per raggirare l’algoritmo

Nonostante le difficoltà denunciate sui social, Lula è riuscito a ribaltare lo svantaggio anche grazie a una grande mobilitazione sia nelle piazze, sia sui social network. Una rimonta alla quale, secondo quanto ricostruito dalla Bbc, avrebbe contribuito «l’armata di Lula», un gruppo WhatsApp nato per sostenere la sua campagna di rielezione e coordinare i suoi sostenitori. Il gruppo, guidato dal deputato André Janones, ha usato una strategia tanto semplice quanto geniale per raggirare gli algoritmi dei social e far circolare i contenuti di Lula. La strategia si è basata sul fatto che gli algoritmi dei social non distinguono tra commenti positivi e negativi e quindi entrambi possono aiutare un contenuto a circolare e diventare virale. Per questo hanno chiesto ai membri di commentare sempre i video di Lula e di non commentare quelli di Bolsonaro, ma di segnalarli. Una strategia che ora stanno adottando anche i giovani francesi per contrastare la diffusione sui social dei contenuti di Marine Le Pen e del Rassemblement National.