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Si punta la pistola alla tempia su TikTok, lo shock durante la diretta: due amiche la salvano. La corsa dai carabinieri e l’allarme

12 Novembre 2026 - 18:02 Michela De Marchi Giusto
Donna di Udine salvata da due ragazze bergamasche
I carabinieri della stazione di Romano di Lombardia sono riusciti a rintracciare la donna e risalire al suo indirizzo. Poi i colleghi friulani hanno raggiunto l'appartamento e l'hanno messa in sicurezza
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Un gruppo di ragazze seguiva la live di un’amica su TikTok, quando la 50enne di Udine si è puntata una pistola alla tempia minacciando di togliersi la vita. Ma la tragedia è stata evitata grazie all’allarme dato da due giovani di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo: dopo aver segnalato il fatto ai carabinieri, i militari sono intervenuti e hanno salvato la donna.

Cos’è successo in videochiamata

Tutto inizia qualche giorno fa su TikTok. Alcune ragazze italiane iniziano a scriversi, poi decidono di videochiamarsi proprio sulla piattaforma durante la serata di sabato 7 novembre. Tra le partecipanti ci sono due donne bergamasche e una pugliese, trasferitasi poi a Udine. Durante la conversazione, quest’ultima inizia a parlare del proprio malessere per la relazione sentimentale appena finita e, nella disperazione, minaccia di togliersi la vita. Per farlo prende una pistola e se la punta alla tempia.

Come la donna di Udine è stata messa in salvo

Di fronte alla situazione, le due ragazze bergamasche danno subito l’allarme, rivolgendosi alle forze dell’ordine. Pur non avendo molte informazioni a disposizione, i carabinieri della stazione di Romano di Lombardia riescono a rintracciare la donna, risalire al suo indirizzo a Udine e accertare che lavora come guardia giurata. Un elemento importante perché fa capire ai militari che la pistola mostrata su TikTok è una vera arma da fuoco. Avvisati i colleghi friulani, due pattuglie del Nucleo Radiomobile di Udine raggiungo la casa della 50enne, che viene messa in sicurezza e poi affidata alle cure del personale sanitario.

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