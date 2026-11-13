Morte del piccolo Domenico, la svolta sul decesso: «Con un cuore artificiale avrebbe potuto salvarsi»

Stando alle rivelazioni, il cardiochirurgo Guido Oppido non avrebbe dovuto tenere il piccolo collegato all’Ecmo, un sistema temporaneo di circolazione extracorporea, ma impiantargli un Berlin Heart

A quasi nove mesi dalla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, emerge un elemento decisivo sulle cause della tragedia. Secondo i periti del giudice, dopo il fallimento del trapianto di cuore il cardiochirurgo Guido Oppido non avrebbe dovuto tenere il piccolo collegato all’Ecmo, ovvero un sistema temporaneo di circolazione extracorporea, ma impiantargli un Berlin Heart, un cuore artificiale. Una scelta che, stando all’accusa e ai legali della famiglia, avrebbe permesso di tenere in vita Domenico in attesa di un secondo trapianto, garantendogli quasi l’80% di probabilità di successo.

La ricostruzione del decesso

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto ha avuto origine durante il trasferimento dell’organo. Dopo il prelievo in Trentino, l’équipe napoletana avrebbe chiesto di aggiungere del ghiaccio al contenitore per il trasporto, un modello già di per sé non conforme alle linee guida. Ai sanitari, però, era stato fornito ghiaccio sintetico, capace di raggiungere temperature vicine agli 80 gradi sotto zero. All’arrivo a Napoli, l’organo era completamente congelato e compromesso: nonostante ciò, si era deciso di tentare un recupero e procedere con l’operazione, che però non era riuscita. Il piccolo Domenico era stato quindi collegato al sistema di circolazione extracorporea Ecmo e trasferito in terapia intensiva, dove è morto il 21 febbraio.

Chi è stato sentito durante le due giornate di udienze

Per il decesso risultano indagate nove persone con l’accusa di omicidio colposo: oltre a Oppido, figurano medici e tecnici del Monaldi e alcuni sanitari dell’ospedale di Bolzano. La svolta sul caso è arrivata nella mattina di venerdì 13 novembre al Tribunale di Napoli, durante la seconda giornata di udienze disposte dal gip Mariano Sorrentino per l’incidente probatorio. In aula si è svolto il controesame dei consulenti nominati dal giudice: i professori Biagio Solarino, Ugolino Livi e Ferdinando Luca Lorini. I tre sono stati chiamati a chiarire le responsabilità nella gestione e nel trasporto dell’organo.

Cos’è emerso con il controesame

Proprio in questa circostanza, i tre professori hanno risposto a una domanda specifica rivolta dall’avvocato Vittorio Manes sulla possibilità o meno per il dottore Oppido di poter adoperare un altro tipo di strumentazione al posto dell’Ecmo. Così è emerso che il cardiochirurgo avrebbe dovuto usare il Berlin Heart. «Era l’opzione da percorrere. – spiega il legale della famiglia Caliendo, Francesco Petruzzi – Domenico sarebbe stato ritrapiantabile e avrebbe avuto una percentuale di riuscita di quasi l’80%». Il sistema di ossigenazione extracorporea a membrana «non doveva essere mantenuta per tutto il tempo per cui è stato tenuto in essere». Il bambino, invece, era stato collegato all’Ecmo subito dopo il trapianto fallito e fino alla sua morte. A commentare il fatto è Patrizia Mercolino, mamma di Domenico: «Oggi è stata molto forte, più pesante di ieri, sono sincera. Ma credo sia emersa la verità».

Gli errori del cardiochirurgo Oppido

Petruzzi punta poi il dito contro la linea difensiva del cardiochirurgo, sollevando dubbi sulla cronologia dell’intervento e sugli accertamenti pre-operatori. «Gli avvocati di Guido Oppido riferiscono che l’espianto si poteva fare anche prima dell’arrivo del cuore in sala. – afferma il legale – Dimenticando però che il loro assistito nel diario operatorio ha scritto, dopo vari rimaneggiamenti, di averlo fatto soltanto quando il cuore era giunto in sala». Aggiunge Petruzzi: «Gli unici esami che mancano all’appello mancano perché Oppido ha scelto di non farli, anche a detta dei periti, in un modo inspiegabile».