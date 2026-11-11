Domenico morto col cuore bruciato, indagati due sanitari di Bolzano. Le accuse: cosa è successo prima del trapianto

Sale a nove il numero degli indagati per il trapianto di cuore fallito. I due sanitari lavorano nell'ospedale dove fu prelevato l'organo, poi danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto a Napoli

Si allunga la lista degli indagati sulla morte del piccolo Domenico, il bambino morto dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. Ci sono due nuovi indagati, che porta il totale a nove. Si tratta di una coordinatrice e di un operatore socio-sanitario dell’ospedale di Bolzano, dove il 23 dicembre 2025 era stato prelevato l’organo destinato al piccolo. Entrambi saranno ascoltati nei prossimi giorni dalla Procura di Napoli, che li ha iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto.

Il cuore danneggiato dal ghiaccio secco

È proprio sul trasporto dell’organo da Bolzano a Napoli che si concentrano parte degli accertamenti dei carabinieri del Nas, coordinati dal pm Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci. Dopo il prelievo, eseguito dall’équipe arrivata da Napoli, il cuore era stato sistemato in un contenitore ritenuto non conforme alle linee guida, al quale era stato aggiunto del ghiaccio secco fornito dall’ospedale di Bolzano. Il danno venne scoperto soltanto all’arrivo a Napoli, quando i sanitari aprirono il contenitore. Le temperature raggiunte durante il viaggio avevano compromesso irreparabilmente il muscolo cardiaco, che fu comunque impiantato nel petto del bambino.

Le prossime udienze

Intanto, giovedì 12 e venerdì 13 novembre, al tribunale di Napoli, si terranno l’esame e il controesame dei consulenti del gip Mariano Sorrentino. Il giudice ha disposto un incidente probatorio per accertare le condizioni del cuore malato di Domenico e di quello del donatore prelevato a Bolzano. Gli accertamenti dovranno contribuire a chiarire cosa sia accaduto nelle diverse fasi del trapianto.