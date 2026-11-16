Si tratta del secondo esperto che, analizzando documenti autoptici rimasti finora inediti, rimette in dubbio la versione ufficiale sul decesso del miliardario e punta sull'omicidio

Un’analisi condotta su documenti autoptici rimasti finora inediti rimette in discussione la versione ufficiale sulla morte di Jeffrey Epstein. Secondo il dottor Michael Freeman — professore di medicina legale e direttore del Journal of Forensic and Legal Medicine — il finanziere non si sarebbe tolto la vita in carcere, ma sarebbe rimasto vittima di un omicidio.

“So you are saying that Epstein was killed by another person?”



Michael Freeman, a prominent expert in forensic medicine, speaks to #Newsnight about his claims that Jeffrey Epstein’s death was a “result of a homicide”.



Warning: Distressing details of death and injury and… pic.twitter.com/7xqUFf8YRA — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) November 16, 2026

Dopo aver esaminato per mesi le carte dell’autopsia ricevute direttamente da Mark Epstein, fratello del finanziere, Freeman ha illustrato le proprie conclusioni ai microfoni di Cbs News, puntando il dito contro presunte incongruenze negli accertamenti originali: «Le lesioni documentate dal medico legale non erano compatibili con un suicidio per impiccagione. Inoltre, le lesioni che avrebbero potuto essere attribuite a qualcosa di diverso da una possibile colluttazione fisica o aggressione sono state semplicemente ignorate».

Freeman non è l’unico

Quella di Freeman è la seconda voce autorevole nel campo della medicina forense a smentire la tesi del suicidio. Già nel 2020, infatti, un altro medico legale incaricato dalla famiglia, il dottor Michael Baden, aveva sostenuto che i segni rilevati sul collo di Epstein fossero più compatibili con un’aggressione omicidiaria che con un gesto volontario. A distanza di sei anni, la nuova perizia giunge dunque alle medesime conclusioni, destinata a riaccendere i sospetti e le teorie secondo cui Epstein sarebbe stato eliminato in cella nell’agosto del 2019, proprio dopo che i suoi legali avevano annunciato la disponibilità del finanziere a collaborare con la giustizia e a rivelare i nomi dei personaggi di spicco coinvolti nella sua rete di abusi su giovani e minorenni.

La vicenda si intreccia ora anche con i nuovi equilibri politici a Washington: all’indomani del successo dei democratici alle elezioni di metà mandato, il nuovo Congresso che si insedierà il prossimo 3 gennaio si prepara infatti a riaprire i fascicoli sull’inchiesta, finora desecretati solo parzialmente dall’amministrazione Trump.