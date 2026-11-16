Meloni a Napoli visita la control room interforze dedicata al monitoraggio Terra dei Fuochi – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 16 novembre 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato a Napoli la nuova control room interforze dedicata al monitoraggio della Terra dei Fuochi, nella sede del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (Cufaa) in piazza Duca degli Abruzzi. Ad accoglierla il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro e i vertici delle forze dell’ordine. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev