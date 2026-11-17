Bambini al freddo in una tenda a Gaza, ma la foto è generata con l’IA
A seguito delle alluvioni che hanno colpito le tende degli sfollati a Gaza, circola l’immagine di due bambini avvolti in una coperta, al freddo, dentro una tenda circondata dall’acqua. La foto, però, risulta generata con gli strumenti di OpenAI. Open ha già esaminato un’altra immagine delle tende allagate a Gaza generata con l’IA, diffusa negli stessi giorni.
Cosa mostra la foto che circola su Facebook
L’immagine mostra due bambini stretti sotto una coperta a fiori, all’ingresso di una tenda circondata da acqua fangosa. Sullo sfondo si vedono una donna, un bambino che porta un grosso fagotto ed edifici danneggiati.
Sottoponendola al tool di verifica di SynthID, quest’ultimo ha rivelato il watermark che indica che il contenuto è stato realizzato (o modificato) con OpenAI.
Le indicazioni sull’origine artificiale
La stessa immagine compare in un articolo de La Voce sulla condizione dei bambini a Gaza, nel quale è presente una nota che la descrive come «Immagine illustrativa generata con IA, non fotografia documentaria reale».
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