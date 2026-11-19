Il video girava su un gruppo Facebook del quartiere San Giovanni Battista a Sestri Ponente

Il mistero dei pesci che da qualche tempo vengono ritrovati sul ponte autostradale in via San Giovanni Battista nel quartiere di Sestri Ponente, a Genova, è stato risolto. Non si tratta di un misterioso fenomeno atmosferico e neppure di una pioggia miracolosa, ma, di una persona che, durante la notte, lancia i pesci dal ponte per dar da mangiare ai gabbiani. A rivelare il giallo dei pesci è stato un filmato condiviso sui social del quartiere che mostra una persona mentre è impegnata a lanciare i pesci giù dal ponte.

Una multa da 500 euro

Il video scagiona i residenti dei palazzi vicini che, in un primo momento, erano stati indicati sui social come potenziali responsabili. Resta da capire i perché della persona che, forse pensando di sfamare i gabbiani, compie un gesto che potrebbe costare 500 euro di multa e forse anche una denuncia per lancio pericoloso di oggetti visto che i pesci potrebbero cadere sulle auto di passaggio.