L'ex infermiere di 35 anni è stato trovato in fin di vita nella sua cella questa mattina e trasportato in ospedale. Ieri il Tribunale del Riesame aveva respinto la scarcerazione. Salgono a 68 i suicidi in carcere

Si è impiccato in carcere Nadir Rossi, l’ex infermiere 35enne detenuto a Verona con l’accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara con una serie di iniezioni di insulina. Lo confermano fonti del carcere. A quanto si apprende, l’uomo è stato trovato in fin di vita questa mattina nella sua cella ed è stato portato in ospedale in condizioni disperate, dove è stata constatata la morte cerebrale. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato ieri – giovedì 19 novembre – la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali.

Salgono a 68 i suicidi in carcere

«Salgono così a 68 i reclusi morti di carcere e per carcere dall’inizio dell’anno, cui bisogna aggiungere 4 operatori che, parimenti, si sono tolti la vita in un sistema penitenziario che, proprio come l’inferno dantesco, toglie ogni speranza a chiunque vi entri, vuoi perché accusato di aver commesso un reato vuoi per servire lo Stato con l’uniforme blu della Polizia penitenziaria», ha dichiarato Gennarino De Fazio, Responsabile della Uil Fp – Polizia Penitenziaria.