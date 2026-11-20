Il ministro della Difesa polacco ha denunciato la violazione dello spazio aereo nazionale da parte della Russia dopo il summit dei Volenterosi. La Francia chiede una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu

«Sappiamo che ciò che è atterrato sul suolo polacco proveniva dalla Russia». Un commento lapidario scagliato contro Mosca dal primo ministro polacco Donald Tusk, dopo la caduta di due missili e un drone militare in Polonia a seguito dell’attacco russo sulle regioni occidentali dell’Ucraina. A confermare la dinamica è stato il ministro della Difesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, denunciando la violazione dello spazio aereo nazionale e definendo l’episodio «il più grave avvenuto sul territorio polacco dall’inizio della guerra».

Cos’è successo in Polonia

Secondo le prime ricostruzioni fornite dallo stesso Kosiniak-Kamysz, «diversi oggetti provenienti dalla Russia hanno violato lo spazio aereo» e «almeno un oggetto è caduto nella Polonia sud-orientale». L’offensiva di Mosca ha impiegato «aerei russi a lungo raggio, che hanno lanciato missili Kinzhal e Kh-101, oltre a numerosi droni, sia a reazione sia convenzionali». In risposta alla minaccia, Varsavia ha attivato «i sistemi Patriot, nei pressi dell’aeroporto di Jasionka, a Rzeszów, e vicino a Świdnik, nella regione di Lublino, oltre ai sistemi terrestri Poprad e Pilica+» afferma il ministro. L’operazione difensiva, durata tutta la notte, ha visto anche l’intervento di elicotteri, tre brigate della Forza di difesa territoriale e pattuglie di caccia F-16 polacchi e Gripen svedesi.

Come Varasavia ha reagito all’attacco

Nonostante il pericolo, non sono stati registrati danni sul territorio e alle infrastrutture critiche del Paese. Le autorità hanno chiuso temporaneamente due aeroporti della zona, a Rzeszów e Lublino, ora di nuovo agibili, e messo in sicurezza tre località, Mołodycz, nella contea di Jarosław, Rudnik nad Sanem e Nowy Lipowiec, nella contea di Biłgoraj. Proprio in quest’ultimo territorio, il ministro riporta che «si può affermare con certezza, e in modo più evidente, che si trattava di un missile Kh-101, lo stesso missile che ha violato lo spazio aereo polacco». Inoltre, è stato immediato il sostegno dell’Alleanza Atlantica. Il segretario generale Mark Rutte ha confermato la mobilitazione dei jet Nato, ribadendo la solidarietà a Varsavia e l’impegno a «rafforzare la capacità di deterrenza e difesa».

Come hanno reagito Tusk e Rutte

Secondo Kosiniak-Kamysz, l’episodio è «uno dei più gravi dall’inizio della guerra su vasta scala in Ucraina» e l’ha definito «un’altra provocazione russa», non del tutto casuale dato che è avvenuto in concomitanza delle esercitazioni della Coalizione dei Volenterosi a Nowa Dęba, alle quali partecipano oltre una dozzina di Paesi. Una linea condivisa dal premier Tusk, che ha bollato l’accaduto come una «provocazione internazionale». Sulla stessa lunghezza d’onda anche Rutte, che ha condannato gli attacchi di Mosca definendo l’episodio «chiaramente pericoloso, una conseguenza della guerra in corso». A chiudere il cerchio è stato ancora una volta Tusk, allontanando l’ipotesi dell’errore tecnico: «Non è solo una mia valutazione, ma anche quella dei nostri partner stranieri, compresi quelli della Nato: non sembra affatto un incidente».

La Francia chiede una riunioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU

Dopo l’attacco al popolo ucraino, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Come scrive su X, «il Cremlino ha ancora bombardato Kiev. Civili uccisi. Ambasciate di Austria e Olanda colpite. Sono dei crimini. La Francia li condanna con la massima fermezza». Continua: «Ho chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: la Russia dovrà dare conto. Piena solidarietà al popolo ucraino, e al fianco dei nostri amici austriaci e olandesi».

Le Kremlin a encore frappé Kyiv. Des civils tués. Les ambassades d’Autriche et des Pays-Bas touchées. Ce sont des crimes. La France les condamne avec la plus grande fermeté. J’ai demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. La Russie devra y rendre des comptes. Pleine solidarité avec le peuple ukrainien, et avec nos amis autrichiens et néerlandais. Vladimir Poutine se croit au-dessus des règles. Il ne l’est pas. Nous ne relâcherons pas la pression. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 20, 2026

Foto di copertina: a sinistra il primo ministro polacco Donald Tusk, a destra il segretario generale della Nato Mark Rutte