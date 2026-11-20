Grafica anni Ottanta e percorsi reali delle manifestazioni in 13 piazze lombarde: in "20N – Scendi in piazza anche tu" bisogna reclutare manifestanti ed evitare transenne, infiltrati e cordoni di polizia. Il gioco è stato lanciato in occasione dello sciopero contro la manovra: «Ora scendi in piazza davvero»

Grafica pixelata in stile anni Ottanta e omini che si muovono lungo i percorsi reali delle manifestazioni, cercando di schivare transenne, infiltrati e cordoni di polizia con camionetta. Obiettivo: arrivare alla piazza finale con il corteo più grande possibile. Si chiama 20N – Scendi in piazza anche tu ed è il nuovo videogioco lanciato dalla Cgil Lombardia in occasione dello sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato per oggi, venerdì 20 novembre. A raccontarlo è Rivista Studio.

Come funziona il videogioco della Cgil che simula una manifestazione

Così, mentre nelle città di tutta Italia, da Milano a Torino fino a Roma e Napoli, lavoratori e studenti manifestano contro la manovra, chi non è riuscito a scendere in piazza può “partecipare” anche da casa. Basta scegliere una delle 13 piazze lombarde, da Bergamo a Morbegno, inserire il proprio nome (si può anche restare anonimi) e partire. Il tragitto ricalca il vero percorso della manifestazione: scegliendo Milano, si parte da piazzale Cadorna e si arriva in piazza della Scala, sotto il monumento a Leonardo. In mezzo ci sono Foro Buonaparte, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio e via Santa Margherita, lungo i quali il giocatore deve provare a reclutare quante più persone possibile.

I bonus e gli ostacoli lungo il percorso

Ad aiutarlo ci sono alcuni bonus: il megafono, che attira i manifestanti vicini; la bandiera, che raddoppia le adesioni; lo striscione, che assorbe i colpi. Il percorso, però, non è privo di ostacoli, da schivare per non perdere parte del corteo: le transenne fanno disperdere il 15% dei partecipanti, gli infiltrati, segnalati da un punto esclamativo rosso, il 20% e i cordoni di polizia con camionetta il 30%. Il meccanismo, insomma, è quello degli endless runner per smartphone, in cui si trascina il dito per schivare gli ostacoli. Quando però ci si va a sbattere contro, arriva un incoraggiamento: «Resisti!». Intanto, lungo il percorso, sopra la testa dei giocatori sfilano i temi della protesta: «Salari!», «Pensioni!», «Sanità!», «Casa!».

La classifica comune a tutte le piazze e l’invito a «scendere in piazza davvero»

A fine partita viene valutata la prestazione. Si va da «Un presidio combattivo. Riprova: la strada è piena di gente da convincere», se si chiude con meno di 60 persone, fino a «Sciopero storico. Di questo corteo si parlerà a lungo», oltre le 700. La classifica è comune a tutte le piazze e il risultato si può condividere su Instagram. Poi, l’invito: «Ora scendi in piazza davvero».