La sostanza urticante sarebbe stata utilizzata come diversivo per scatenare il caos e strappare collane e bracciali agli spettatori. I casi dei live interrotti dal 2017 a oggi

Le luci del Palateknoship di Sampierdarena, a Genova, si sono riaccese troppo presto, lasciando a metà un concerto atteso da centinaia di giovani. I fan liguri erano accorsi al locale per cantare e ballare sulle note dei brani più famosi di Shiva, da Take 4 a Non lo sai, ma il live è finito all’improvviso intorno alle 23 di giovedì 19 novembre a causa dello spray al peperoncino spruzzato in mezzo alla platea. Secondo quanto ricostruito attraverso i racconti di diversi testimoni presenti sotto palco, la sostanza urticante sarebbe stata utilizzata come diversivo per scatenare il caos e strappare collane e bracciali agli spettatori approfittando del panico generale. Un’ipotesi non confermata, ma su cui gli investigatori stanno facendo chiarezza, anche per identificare il responsabile del gesto, ancora ignoto. Non risultano persone ferite o spettatori che abbiano accusato difficoltà respiratorie o malori legati all’inalazione dello spray.

Quali sono i casi precedenti

L’episodio si inserisce in una lunga serie di concerti interrotti in Italia per l’uso di spray urticante, quasi sempre concentrati nel circuito rap e trap. Lo scorso agosto, il rapper italo-guineano Nabi si stava esibendo in un locale ad Ancona, quando la sostanza è stata spruzzata più volte tra il pubblico, provocando il caos generale e la fuga dei ragazzi presenti, molti dei quali sono stati soccorsi per irritazioni e lievi ferite.

Quasi un anno fa, il 26 novembre 2025, è stata invece colpita Anna Pepe durante il suo live all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La trapper si era resa conto dell’aria irrespirabile dal palco, chiedendo al pubblico «ma è peperoncino?». Inizialmente il concerto era stato sospeso per poco più di 20 minuti per far arieggiare il palazzetto, ma subito dopo era stato interrotto definitivamente a causa dei malori dei fan nel parterre: circa 50 spettatori erano stati soccorsi sul posto e un ragazzo era finito in ospedale. I carabinieri avevano poi individuato un giovane sospettato di aver usato lo spray con l’obiettivo di scatenare il panico e rubare alcuni oggetti personali tra il pubblico.

Il picco del fenomeno tra il 2017 e il 2018

Prima ancora di questi episodi, il fenomeno aveva raggiunto il picco tra il 2017 e il 2018. Prima è stato il turno di Guè Pequeno e Marracash, costretti a fermare i live sia al Teatro Concordia di Venaria Reale a Torino sia al Carroponte di Sesto San Giovanni a Milano, entrambe tappe del loro tour Santeria del 2017. Poi nello stesso anno Ghali aveva fermato per diversi minuti l’esibizione al festival Wake Up di Mondovì, in provincia di Cuneo, dopo che qualcuno aveva spruzzato lo spray, provocando difficoltà respiratorie ad alcuni ragazzi. E ancora a novembre 2018, il concerto di Achille Lauro all’Alcatraz di Milano aveva subito uno stop temporaneo dopo che la sostanza urticante si era diffusa tra il pubblico e alcuni spettatori erano fuggiti all’esterno per respirare.

Sfera Ebbasta e la tragedia a Corinaldo

L’artista più colpito da queste interruzioni è Sfera Ebbasta. Tra agosto e dicembre 2017 il trapper aveva sospeso gli show alla Festa dell’Unità di Modena e a Ravenna a causa dello spray al peperoncino. Poi ancora nel settembre 2018 il suo concerto alla Mondovicino Arena di Mondovì era stato interrotto per lo stesso motivo. Ma il caso più noto, culminato in tragedia, è stato quello dell’8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, ad Ancona, quando lo spray è stato spruzzato prima dell’inizio del live, provocando il panico e il crollo di una balaustra. Oltre decine di feriti, durante quella vicenda morirono 6 persone tra il pubblico.