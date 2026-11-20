Il brand dello stilista napoletano ha intentato una causa durata anni per fare ritirare dal mercato le borse della griffe romagnola

Davide contro Golia: un grande classico nel mondo della moda. Il grande marchio “Valentino” fondato a Napoli dal celebre Vincenzo Valentini e trasformato nel 1952 in un brand di moda dal figlio Mario ha perso una causa contro il marchio di borse griffate Valentina. La società napoletana aveva chiesto il ritiro dal mercato delle borse con il marchio «Valentina» ipotizzando la non liceità del nome che avrebbe generato concorrenza sleale sul mercato, contraffazione e altre condotte irregolari.

La storia legale

La battaglia legale, a colpi di cause, diffide e ricorsi era cominciata parecchi anni fa. Era il 1999 quando fu depositato il marchio «Valentina» e la società fondata dal celebre stilista napoletano due anni dopo partì all’attacco. Nel 2001 diffidò le società di Rimini che però non fecero alcun passo indietro escludendo qualsiasi interferenza tra i due brand. Tanto che nel 2002 il marchio fu registrato. Si arrivò al 2014 quando il marchio Valentina venne depositato ancora una volta ma con un logo leggermente diverso. Nel 2018, la causa intentata da Valentino approdò in tribunale a Bologna per il giudizio in primo grado. I giudici stabilirono che non vi erano alcune irregolarità. Mario Valentino Spa ricorse in Appello ma la Corte nel 2020 confermò il giudizio dei giudici in primo grado. Secondo i magistrati, infatti, quando un consumatore acquista una borsa Valentina è suggestionato dall’idea che il nome rimandi ad una utilizzatrice femminile, quando acquista una borsa Valentino è attratto dalla fama dello stilista e dal nome di prestigio.

Il ricorso in Cassazione

Il colpo di scena arrivò con una sentenza della Cassazione che rimandò tutto in Appello sempre a Bologna. Era il 2023. La sentenza è arrivata lo scorso 15 settembre: i ricorsi di Mario Valentino Spa sono stati rigettati e la società condannata a pagare le spese processuali e accessorie. Di fatto la Cassazione aveva accolto il ricorso di Mario Valentino Spa per una serie complessa di motivazioni. Secondo la Suprema Corte nella prima sentenza le rimostranze poste dalla società napoletana erano state valutate sulla base delle informazioni contemporanee al processo: invece avrebbero dovuto essere valutate sulla base delle informazioni risalenti al 1999, quando il marchio Valentina fu depositato.