Svolta nelle indagini sulla morte del 66enne, conosciuto da tutti come Franco e punto di riferimento della scena musicale underground in Borgo Vittoria. Secondo gli inquirenti, dopo una lite scoppiata all'interno del locale sarebbe stato aggredito mortalmente nel cortile sul retro

È stato fermato nella notte un dipendente del Manhattan Pub di Torino per l’omicidio di Francesco Zangari, il 66enne conosciuto da tutti come «Franco», storico gestore del locale di via Giachino ucciso venerdì 20 novembre a calci e pugni nel cortile sul retro. Gli agenti della Squadra mobile, diretta da Davide Corazzini, hanno eseguito il provvedimento disposto dalla Procura al termine di una giornata di indagini serrate. L’uomo si trova ora in carcere, gravemente indiziato di omicidio pluriaggravato.

L’aggressione mortale nel cortile

L’allarme era scattato intorno alle 10 di venerdì mattina, quando una chiamata al 112 aveva segnalato un uomo privo di vita nel cortile condominiale sul retro della birreria, nel quartiere Borgo Vittoria. Sul posto erano intervenute immediatamente le volanti della polizia insieme agli investigatori della Squadra mobile e agli esperti della Polizia scientifica per effettuare i rilievi. Fin dai primi riscontri, l’ispezione del medico legale aveva evidenziato diversi politraumi sul corpo del 66enne, chiarendo subito la natura violenta del decesso e indirizzando l’inchiesta coordinata dalla Procura di Torino, guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, verso la pista dell’omicidio.

La lite nel pub

Stando alla ricostruzione messa a punto dagli inquirenti, qualche ora prima del ritrovamento del cadavere Zangari era rimasto all’interno del pub insieme al dipendente. Tra i due sarebbe esplosa un’accesa discussione, degenerata in pochi istanti in una violenta colluttazione proseguita poi all’esterno, nel piazzale condominiale sul retro dell’esercizio. Proprio lì il titolare sarebbe rovinato a terra, venendo colpito ripetutamente con calci e pugni fino alla morte. Gli uomini della Squadra mobile sono riusciti a risalire rapidamente al sospettato, rintracciandolo poco distante dal pub e accompagnandolo in Questura. Al termine degli atti di rito, nella notte l’uomo è stato trasferito al carcere Lorusso e Cutugno a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre restano ancora da chiarire i motivi che hanno scatenato l’aggressione.

Chi era Francesco “Franco” Zangari

Per decenni il 66enne e il suo Manhattan Pub avevano rappresentato un presidio culturale e un punto di riferimento insostituibile per la scena musicale underground del capoluogo piemontese, offrendo un palco e una casa a intere generazioni di band emergenti. Sui social network si stanno moltiplicando in queste ore i messaggi di cordoglio, incredulità e affetto da parte di musicisti, clienti abituali e amici che hanno condiviso con lui decenni di serate e musica dal vivo.