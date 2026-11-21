Il fratello di Gianni, marito e padre di Antonella e Sara, uccise dal veleno, è stato ascoltato come persona informata sui fatti a Campobasso. All'uscita ribadisce di non avere sospetti su nessuno e difende il familiare: «Ero a casa a Pietracatella, ho vissuto tutto e non c'è alcun dubbio»

«Abbiamo rimesso in ordine i fatti, li abbiamo sviscerati, abbiamo… ho cercato di togliere qualsiasi fonte di dubbio, anche i loro; ho cercato di far capire che erano dubbi, come dire, smarcabili facilmente. Poi io ho solo riportato i fatti e le mie enormi delusioni». Sono le parole con cui Antonello Di Vita ha riassunto l’interminabile giornata trascorsa negli uffici della Questura di Campobasso, in via Tiberio, nell’ambito dell’inchiesta sull’avvelenamento da ricina costato la vita ad Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, moglie e figlia di suo fratello Gianni. Come ricostruisce il Corriere della Sera, l’uomo, che vive a Torino ed è arrivato appositamente in Molise per essere ascoltato dagli investigatori della Squadra Mobile, era entrato alle 9.03 del mattino di venerdì ed è uscito soltanto alle 22.20, al buio e al freddo. Tredici ore filate di colloquio, al termine delle quali ha risposto con aria assolutamente serena alle domande dei cronisti assiepati all’esterno, tra cui le troupe di TeleMolise e Teleregione Canale 17. A chi gli chiedeva il perché di un faccia a faccia così lungo, ha replicato scherzando, ma non troppo: «È perché li ho tenuti io, semplice».

Cosa ha detto Antonello Di Vita

A scanso di equivoci va subito chiarito che Antonello Di Vita è stato convocato esclusivamente come persona informata sui fatti, dunque con l’obbligo di dire la verità. Ai giornalisti che gli domandavano se avesse dovuto smentire le versioni fornite da altri testimoni, ha risposto netto: «No, assolutamente no». Il confronto con gli inquirenti si è concentrato su una rilettura minuziosa di quanto avvenuto prima e dopo l’intossicazione, a partire da «quello che è accaduto davanti a me» e passando anche attraverso i drammatici momenti del ricovero ospedaliero, circostanza su cui ha confermato con un «assolutamente sì» di aver ripercorso ogni passaggio.

I presunti errori dei medici

Quanto alle polemiche passate sui presunti errori sanitari nella gestione clinica delle due vittime, Di Vita ha preferito fare un passo indietro rispetto alle valutazioni tecniche: «Questo non sono io a dirlo, io ho solo riportato i fatti e le mie enormi delusioni per quello che è accaduto davanti ai miei occhi». Altrettanto fermo è stato nell’escludere di nutrire sospetti nei confronti di qualcuno: «Assolutamente no. Siamo rimasti tantissimo proprio su questo». E a chi gli chiedeva se durante l’audizione fossero emersi elementi investigativi inediti, ha precisato: «A me non sono stato riportati… si è fatta solo una ricostruzione dei fatti completa, da casa all’ospedale». Prima di allontanarsi, ha infine ribadito la propria totale tranquillità sulla posizione del fratello Gianni, forte della propria presenza diretta nell’abitazione di famiglia a Pietracatella nei giorni dell’avvelenamento: «Assolutamente no, ma io proprio ero a casa, quindi ho vissuto tutto, vivo tutto, lo vedo lo vedevo, non c’è proprio alcun dubbio, grazie».

La deposizione più lunga dall’inizio delle indagini

Quella di venerdì resta finora la verbalizzazione più lunga registrata dall’avvio dell’inchiesta: nessun altro testimone, almeno tra quelli di cui si è avuta notizia, era mai stato trattenuto così a lungo dagli investigatori. Al di là delle dichiarazioni rilasciate all’uscita dallo stesso Antonello, sugli atti dell’audizione vige il massimo riserbo, anche se il confronto avrebbe contribuito a chiarire diversi nodi rimasti aperti. Di certo, nel corso delle tredici ore sono stati passati al setaccio fatti, abitudini e circostanze degli ultimi anni della vita familiare. Dagli accertamenti sarebbero inoltre affiorate alcune contraddizioni rispetto ai verbali resi in precedenza da altre persone sentite a loro volta come informate sui fatti e quindi tenute anch’esse a riferire la verità.