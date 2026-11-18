Mentre proseguono in questura gli interrogatori dei famigliari, gli esperti del Robert Koch Institute analizzano cinque reperti chiave prelevati nella casa di Pietracatella

Un diario personale scomparso, alcuni sfoghi affidati ai social e una trasferta decisiva in Germania per analizzare i reperti chiave. Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, decedute lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso a causa di un avvelenamento con la ricina. Mentre la Procura di Larino prosegue gli interrogatori dei familiari per far luce sulle dinamiche domestiche, gli occhi degli investigatori sono ora puntati sui laboratori di Berlino, dove si cercano tracce biologiche e impronte decisivi per poter risolvere la tragedia famigliare.

Quali sono i due nuovi elementi su Sara

Come riportato nel verbale e detto da Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia, due amiche della 15enne hanno sostenuto che «Sara teneva un diario». Ma di quelle pagine non c’è traccia. All’indagine si aggiunge poi un elemento rivelato da Ore 14: su TikTok la 15enne aveva condiviso riflessioni sui rapporti famigliari e sulle apparenze. Tra i post pubblicati dalla ragazza si legge: «Quando vedo una famiglia quasi perfetta un pezzo di me muore». E ancora: «A volte le persone più malvagie che incontri vanno in chiesa la domenica».

L’indagine sul caso ricina continua

Gli inquirenti ipotizzano l’avvelenamento volontario con la ricina e stanno valutando le dinamiche familiari, inclusa la volontà di Antonella di separarsi, che farebbe configurare l’ipotesi di Sara come vittima collaterale. Mentre prosegue l’inchiesta della Procura di Larino per duplice omicidio premeditato, attualmente contro ignoti, martedì 17 novembre sono stati ascoltati in questura a Campobasso il padre Salvatore Di Vita, la cognata Giovanna Campolieti e il fratello di Antonella, Luigi Di Ielsi. All’uscita dalla questura, Campolieti si è detta «molto più serena e fiduciosa», aggiungendo che «è andata bene, io ho detto quello che dovevo dire». Di fronte alle ipotesi investigative avanzate finora, ha poi specificato: «Ognuno pensa quello che vuole. Io penso la mia, loro penseranno la loro».

Perché gli agenti andranno a Berlino

Ora, però, si guarda alla Germania. Gli agenti della Squadra Mobile voleranno oggi, mercoledì 18 novembre, a Berlino per presenziare a una serie di esami irripetibili programmati al Robert Koch Institute, il centro di ricerca tedesco che affianca da mesi gli inquirenti italiani nella caccia a possibili residui tossici all’interno dell’abitazione di Pietracatella. I tecnici si concentreranno su cinque specifici oggetti già trasferiti nei laboratori berlinesi: un sacchetto rosa contenente del Kefir, un cestino per i rifiuti, una borraccia, una bottiglia con residui liquidi e sedimenti sul fondo e una confezione di guanti da lavoro.

Quando si avranno delle risposte

L’obiettivo, da qui a venerdì mattina, è estrapolare eventuali impronte digitali e profili biologici da questi campioni. Su disposizione della Procura di Larino, l’intera procedura sarà documentata tramite videoregistrazione, con l’obbligo di consegnare i verbali entro cinque giorni. Per l’esito complessivo delle analisi, che riguardano in totale 131 reperti e svariati prodotti alimentari sequestrati a casa Di Vita, bisognerà invece attendere la fine dell’anno. Dopo il rinvio già concesso a ottobre, infatti, l’istituto tedesco si appresta a chiedere un ulteriore slittamento dei tempi entro la fine di novembre.