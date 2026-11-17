La Squadra Mobile di Campobasso ascolta in Questura il padre, il fratello e la cognata della donna avvelenata con la ricina insieme alla figlia Sara. Ma il legale di Gianni Di Vita frena: «Nessun movente emerso, dubbi sulla pista della ricina»

Giornata intensa di audizioni negli uffici della Questura di Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di Pietracatella, il duplice avvelenamento da ricina che nel dicembre 2025 è costato la vita ad Antonella Di Ielsi e alla figlia quindicenne Sara Di Vita. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ascoltato per tutta la giornata i familiari stretti della donna, nel tentativo di ricostruire nel dettaglio le dinamiche domestiche, i rapporti familiari ed eventuali anomalie nei giorni precedenti alla tragedia.

Quali aprenti ha sentito la procura

Nel pomeriggio, intorno alle 16, è entrato negli uffici di via Tiberio Luigi Di Ielsi, fratello di Antonella, trattenendosi per poco più di un’ora prima di uscire intorno alle 17.15. Sul contenuto del colloquio vige il massimo riserbo e l’uomo si è allontanato senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti.

In mattinata, tra le 10 e le 13 circa, gli inquirenti avevano già sentito separatamente, come persone informate sui fatti, il padre di Antonella (e nonno di Sara), Salvatore Di Ielsi, e la cognata Giovanna Campolieti. Al termine dell’audizione, Salvatore Di Ielsi si è limitato a commentare l’ennesima deposizione resa in questi mesi: «Ormai quello che dovevamo dire lo abbiamo detto». Più articolate le parole di Giovanna Campolieti, che ha lasciato intendere come l’indagine possa essere vicina a una svolta: «Sono molto più serena e fiduciosa, è andata bene, io ho detto quello che dovevo dire», aggiungendo poi che «potrebbero arrivare presto delle novità». A chi le faceva notare come all’interno della famiglia Di Vita resista ancora l’ipotesi di una fatalità, la donna ha replicato con fermezza: «Ognuno pensa quello che vuole. Io penso la mia, loro penseranno la loro. Resto convinta che si sia trattato di un omicidio e non certo di un incidente».

Il legale di Gianni Di Vita: «Movente passionale? Debole»

Sul fronte opposto si registra invece lo scetticismo dell’avvocato Vittorino Facciolla, legale di Gianni Di Vita, intervenuto nel corso della trasmissione Dentro la notizia su Canale 5 condotta da Gianluigi Nuzzi. Rispetto alle audizioni mattutine della famiglia Di Ielsi, il legale ridimensiona la portata dell’accertamento: «Sono le stesse audizioni che hanno posto in essere gli inquirenti nell’immediatezza dei fatti, quelle che servono a ricostruire rapporti in maniera puntuale e a provare a lumeggiare un’ipotesi di movente, che allo stato non mi sembra che sia emersa. L’ho riferito più volte, un’ipotesi delittuosa che nasce da un movente passionale la trovo estremamente debole. Anche perché non si può non considerare che una delle due vittime è la figlia di Gianni».

Il legale di Gianni Di Vita: «Non mi sembra che a Pietracatella ci sia qualcuno che sia in grado sia di fornirsi di ricina sia di produrla»

Facciolla ha poi parlato dello stato d’animo di Alice Di Vita, alle prese con il dolore lontano da casa: «Non può star bene, mi sembra un fatto evidente. Si aggiunge la difficoltà di gestire una vicenda così difficoltosa a distanza perché Alice, lo ricordo, è a studiare fuori; quindi, ha anche la difficoltà di non poter avere la quotidianità dell’affetto». Infine, l’avvocato ha sollevato forti dubbi sulla stessa ricostruzione tossicologica e sulla pista dell’omicidio volontario: «Ci sono altri casi al mondo di omicidi con la ricina? No. E se fosse così, questo accadrebbe e avverrebbe proprio a Pietracatella, dove non mi sembra che ci sia qualcuno che sia in grado sia di fornirsi di ricina sia di produrla o quantomeno di sintetizzarla? Credo che ci sia bisogno di un’attenzione nella verifica delle fonti di prova molto più attenta».