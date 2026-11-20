Il fratello di Gianni è stato ascoltato come testimone dalla Squadra Mobile dalle 9 alle 22.15: passata al setaccio la vita familiare degli ultimi anni, sarebbero emerse alcune contraddizioni

È durato oltre tredici ore, nella questura di Campobasso, l’interrogatorio di Antonello Di Vita, fratello di Gianni, nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di Pietracatella. L’uomo, residente a Torino, è entrato negli uffici della Squadra Mobile alle 9:00 di questa mattina per uscirne soltanto alle 22:15: si tratta della deposizione più lunga mai registrata dall’avvio delle indagini, un record assoluto almeno tra i testimoni di cui si ha notizia.

Sugli esatti contenuti del verbale e sulle ragioni di una durata tanto eccezionale vige il massimo riserbo. L’unico dato certo è che gli inquirenti hanno ripercorso nel dettaglio fatti, circostanze degli ultimi anni e dinamiche interne alla vita familiare, un confronto durante il quale sarebbero emerse anche alcune contraddizioni rispetto ad altre testimonianze raccolte finora.

Chi è Antonello Di Vita

Ascoltato formalmente come testimone, Antonello Di Vita è lo zio di Sara Di Vita e il cognato di Antonella Di Ielsi, madre e figlia — moglie e figlia di suo fratello Gianni — decedute nel dicembre dello scorso anno per avvelenamento da ricina.