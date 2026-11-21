Il filmato è stato rilanciato sui social insinuando uno stato alterato del leader ucraino, persino sotto effetto di droghe, ma il filmato originale dimostra l'esatto contrario

Circola un video in cui Volodymyr Zelensky cammina scortato da una guardia d’onore che secondo la narrazione lo starebbe «trattenendo» per «fermarlo quando va nella direzione sbagliata». La scena viene diffusa per sostenere che il presidente ucraino sia «stanco» e «non in controllo», insinuando che abbia fatto uso di cocaina. Il video, in realtà, è un falso, modificato con l’intelligenza artificiale.

Il post e le tre affermazioni che accompagnano il video

Nella clip Zelensky cammina accanto a una berlina scura, mentre un militare in uniforme grigia con un cordone giallo gli sta vicino. Nel post che la condivide si parla di un presidente «completamente fuori di testa» che la guardia «deve trattenere», e chiude con la frase «stanotte ce n’è stata una bella striscia di troppo».

Perché il video è stato alterato con l’IA

Attraverso una ricerca inversa, riscontriamo che la scena riprende la visita di Zelensky in Finlandia nel maggio 2023, durante il vertice dei Paesi nordici. Nei filmati autentici dell’evento, Zelensky cammina da solo, senza alcun sostegno da parte della guardia.

Il video alterato riporta diversi errori, come la modifica del volto della guardia ed elementi dell’auto distorti.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.