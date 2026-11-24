Il colosso cinese delle telecomunicazioni era accusato di aver sottratto tecnologie riservate ai concorrenti e mentito alle banche sui rapporti commerciali con Iran e Corea del Nord

Verdetto a due facce negli Stati Uniti per il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei Technologies. Al termine di un lungo processo, una giuria federale americana ha riconosciuto l’azienda colpevole di cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e di frode bancaria, reati commessi durante la sua rapida scalata tra i principali fornitori mondiali di apparecchiature per reti wireless.

I giurati hanno tuttavia risparmiato alla società di Shenzhen la condanna più pesante sul piano penale, assolvendola dall’accusa di associazione a delinquere (racketeering) finalizzata alla sottrazione sistematica di proprietà intellettuale ai danni di aziende statunitensi.

Le accuse: spionaggio industriale e affari occulti con Iran e Corea del Nord

La sentenza chiude un dibattimento complesso in cui la procura americana ha ricostruito una strategia articolata, sostenendo che Huawei abbia ripetutamente sottratto tecnologie riservate a partner e concorrenti sia sul territorio statunitense sia all’estero.

Nel mirino dell’accusa erano finiti anche i rapporti commerciali intrattenuti dal gruppo cinese con Paesi sottoposti a embargo da parte di Washington, tra cui Iran e Corea del Nord. Secondo l’impianto accusatorio accolto parzialmente dalla giuria, per nascondere queste operazioni illecite i vertici aziendali avrebbero rilasciato dichiarazioni false sia alle autorità governative statunitensi sia agli istituti bancari americani, integrando così il reato di frode bancaria.