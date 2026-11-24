Oltre alla clip principale con evidenti anomalie IA, anche i precedenti filmati rilanciati dall’ufologo Jaime Maussan mostrano soltanto sagome sfocate prive di riscontri

Sui social si parla molto del presunto pterodattilo avvistato nei cieli di Ciudad Juárez in Messico. Non solo all’estero, ma anche nelle pagine italiane. Oltre a un primo filmato che ha scatenato la fantasia degli utenti – soprattutto goliardiche -, sul fantomatico rettile volante (ricordiamo infatti che gli pterodattili non erano dinosauri) si era già cimentato l’ufologo Jaime Maussan, già noto per la “controversa” scoperta di fantomatiche “mummie aliene”.

Il caso

Ci sono anche condivisioni che strizzano l’occhio agli appassionati di criprozoologia che sognano di poter vedere qualche esemplare preistorico ancora in vita. Leggiamo una delle didascalie che accompagnano questo genere di condivisioni a titolo d’esempio:

Ancora circolano avvistamenti da molte Città del Messico sulle presunte prove della creatura che è riconducibile ad uno pterodattilo,un dinosauro volante estinto da oltre 66 milioni di anni addietro che sta inquietando molti testimoni!!! Jaime Maussan definisce il direttore del Servizio Civile “stupido” per non aver “indagato” sul caso del presunto Pterodacto

Il giornalista e investigatore del fenomeno UFO, Jaime Maussan, ha risposto alle dichiarazioni di Sergio Rodríguez, capo del Servizio Civile Municipale, riguardo alle presunte osservazioni di creature strane a Ciudad Juárez.

Maussan ha sfidato l’ufficiale a dimostrare che i video che hanno circolato non sono reali e ha messo in discussione se le autorità abbiano già visitato le persone che hanno segnalato la morte dei loro animali per indagare su ciò che è successo. Durante la sua intervista, ha lanciato anche un insulto contro il capo del dipartimento, che ha descritto come “stupido”.

Altri funzionari del consiglio comunale di Ciudad Juárez e del governo dello stato di Chihuahua hanno criticato l’atteggiamento ostile e aggressivo del ricercatore di UFO, affermando che hanno cose più importanti da indagare riguardo alle questioni di salute, sviluppo sociale, ecc. rispetto a indagare su un “piumino strano nel cielo”.

Cosa ne pensi? Le autorità dovrebbero indagare o concentrarsi su ciò che è veramente importante?

Il filmato ovviamente è un falso

Del caso si è già occupata la collega Laerke Christensen per Snopes. Il filmato in oggetto sembra ispirato a quelli proposti diversi giorni prima da Maussan. I colleghi di Boatos hanno analizzato le clip dell’ufologo, sottolineando come la scarsa qualità delle immagini non consenta di identificare con certezza le sagome. La sfida attribuita all’ufologo messicano a dimostrare che le presunte prove “non siano reali” è puramente anti-scientifica; dovrebbe essere chi afferma di aver scoperto qualcosa a doverlo dimostrare.

Nella sua analisi Christensen si è accorta che vi sono evidenti segni del fatto che il filmato originale sia generato o modificato con l’intelligenza artificiale. Per esempio le lettere sull’insegna di un edificio cambiano forma durante la clip, passando da segni illeggibili alla scritta «Jalpan de»:

Credit: Laerke Christensen/Snopes.

Non è chiaro quando è stata prodotta la clip. Si trovano due pubblicazioni diverse «sia il 14 che il 15 novembre (archiviato, archiviato)», riporta Snopes. Maussan aveva già condiviso tre clip, a partire dal 5 novembre, dove si vedrebbe uno pterodattilo volante vicino a Ciudad Juárez, lo stesso luogo in cui sarebbe avvenuto l’avvistamento immortalato nell’ultima clip. Dunque Maussan potrebbe aver ispirato la clip generata con IA, tuttavia anche i suoi filmati non sono sufficienti a costituire una prova, data anche la scarsa qualità.

«Non ci sono prove che uno pterodattilo sia stato ripreso mentre sorvolava Ciudad Juárez, in Messico – spiegano i colleghi di Boatos -. I video condivisi sui social network mostrano sagome che non possono essere identificate con certezza. La Protezione Civile Municipale ha affermato che le registrazioni non presentano elementi per confermare un avvistamento reale e le ha classificate come contenuti di intrattenimento digitale. Anche i vecchi racconti di apparizioni simili non hanno alcuna conferma scientifica».

Il presunto Pterodattilo di Maussan.

Conclusioni

Non c’è alcuna prova che uno pterodattilo vivo sia stato ripreso nei cieli di Ciudad Juárez, in Messico. Il filmato circolato sui social mostra evidenti alterazioni visive compatibili con l’uso dell’intelligenza artificiale, come le lettere di un’insegna che cambiano forma durante la ripresa. Anche i precedenti video rilanciati dall’ufologo Jaime Maussan mostrano soltanto sagome sfocate non identificabili, classificate dalla Protezione Civile municipale come contenuti di intrattenimento digitale e prive di qualsiasi conferma scientifica.

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