A trainare gli acquisti di quasi due italiani su tre saranno i regali di Natale, con una spesa media prevista di 262 euro. E mentre i consumatori riscoprono i negozi fisici, online si moltiplicano le truffe, sempre più sofisticate grazie all'intelligenza artificiale

Mancano due giorni al Black Friday e quasi due italiani su tre (65,2%) hanno dichiarato che approfitteranno degli sconti per fare acquisti, soprattutto in vista dei regali di Natale. È il dato emerso da una recente indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research. Una corsa agli acquisti di cui cercano di approfittare anche i truffatori online, facendo proprio leva sulla fretta e sulla disattenzione dei consumatori. Secondo i dati raccolti dagli esperti di sicurezza di Bitdefender Labs, un messaggio promozionale su due ricevuto via email è una truffa. Gli stessi esperti spiegano all’Ansa come le campagne fraudolente «utilizzino esche diverse, puntando però sugli stessi meccanismi: prezzi vantaggiosi e offerte esclusive». A giocare sul senso di urgenza dei consumatori sono in realtà anche gli stessi brand che, secondo quanto emerso da un controllo europeo, usano strategie come la dicitura disponibilità limitata dei prodotti o l’utilizzo di countdown ingannevoli per incitare i consumatori a comprare.

Quali sono i prodotti più acquistati dagli italiani e quanto spenderanno

Secondo l’indagine di Confcommercio, sette italiani su dieci, tra quelli che faranno acquisti durante il Black Friday, approfitteranno degli sconti per comprare i regali di Natale, con una spesa media prevista di 262 euro e oltre metà degli acquirenti che prevede una spesa tra i pianificato una spesa compresa tra 100 e 300 euro. Un dato che rimane in linea con il 2025, ma che varia un po’ sulla ricerca dei prodotti da acquistare durante questo periodo. Sono abbigliamento ed elettronica che si confermano in cima alle preferenze degli italiani, rispettivamente con il 56,2% e il 53,5% delle intenzioni di acquisto. Seguono i prodotti per la cura della persona, in crescita di 7,7 punti percentuali rispetto allo scorso anno e i prodotti per la casa e l’arredamento, giocattoli (38%), calzature (37,2%), libri ed ebook (37%).

Si torna nei negozi per acquistare

Se il Black Friday è spesso associato agli acquisti online, gli italiani non rinunciano ad andare nei negozi fisici. Dall’indagine emerge infatti che il 72,1% di chi ha in piano di approfittare degli sconti farà acquisti attraverso entrambi i canali, mentre complessivamente il 77,4% farà almeno una parte dei propri acquisti nei negozi. A spingere gli italiani a scegliere i punti vendita tradizionali, spiega Confcommercio, è soprattutto la possibilità di vedere, toccare e provare i prodotti prima di comprarli. Segue poi la possibilità di avere subito il prodotto senza dover aspettare la consegna e una maggiore facilità nella gestione di cambi e resi, oltre che nell’accesso all’assistenza post-vendita. A incidere sulla scelta di un italiano su tre è anche la volontà di sostenere i negozi e l’economia del territorio.

Online, invece, proliferano le truffe

Per chi sceglierà di fare acquisti online, invece, il rischio è quello di imbattersi in false offerte. Come rilevato dagli esperti di Bitdefender Labs, i truffatori imitano marchi noti come Nike, Ray-Ban, Ugg, Michael Kors e Starlink, proponendo finti sconti fino al 90% o promettendo premi legati a volti celebri. A rendere ancora più complesso individuare i raggiri è l’utilizzo di software di intelligenza artificiale da parte dei criminali, che riescono così a realizzare messaggi sempre più credibili e siti web molto simili a quelli originali. «Per tutelarsi da truffe in occasione del Black Friday, il consiglio è di fare acquisti soltanto tramite negozi online e piattaforme sicure, di cui si conosca storia e reputazione», spiega all‘Ansa Alessandro Sessa, direttore editoriale di Altroconsumo. Sul tema delle truffe legate agli sconti è intervenuto anche il Garante italiano per la privacy, che ha invitato i consumatori a non agire d’istinto e a diffidare dagli sconti eccessivi, soprattutto quando viene chiesto loro di cliccare su link o di fornire dati personali.