Il verdetto della Corte d'Assise di Bologna. Ambrosio, 34enne, venne accoltellato a morte alla schiena la sera del 5 gennaio vicino alla stazione

La Corte d’Assise di Bologna ha condannato all’ergastolo il 36enne croato senza fissa dimora Marin Jelenic per l’omicidio di Alessandro Ambroso, il capotreno 34enne accoltellato a morte alla schiena mentre era fuori servizio la sera del 5 gennaio nel parcheggio della stazione di Bologna. Jelenic era stato arrestato la sera dell’Epifania a Desenzano del Garda vicino Brescia dopo una fuga durata 24 ore e da allora si trova in carcere. «Giustizia è stata fatta, qui non si tratta di vendetta perché ha distrutto non solo una famiglia», ha detto Gianni, lo zio della vittima. Presente in aula alla lettura della sentenza anche la fidanzata di Ambrosio che poi ha lasciato il tribunale in lacrime.

Le accuse della Procura

L’accusa aveva chiesto l’ergastolo, più un anno e sei mesi di isolamento diurno, accusando Jelenic di omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto vicino ad una stazione ferroviaria. «Jelenic è una persona malvagia – ha detto durante la sua requisitoria nelle scorse udienze – il prototipo della malvagità, una persona capace di violenza cieca che agisce per narcisismo maligno». «L’imputato – ha aggiunto – sceglie una persona uguale a tante altre, la segue per alcuni minuti, la uccide e poi si allontana come se niente fosse».

Il sangue sulla scarpa di Jelenic

La scientifica ha rinvenuto il sangue della vittima su una delle scarpe di Jelenic, sulla lama del coltello e sulla fodera, mentre sull’impugnatura sono state trovate tracce del Dna del croato. Il 36enne si è sempre dichiarato innocente. Secondo la difesa, non c’è una telecamera che lo abbia inquadrato mentre uccideva Ambrosio né un testimone che lo abbia incrociato scappare via. La perizia disposta dalla Corte ha stabilito che l’imputato era perfettamente in grado di intendere e di volere al momento dell’omicidio