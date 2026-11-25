(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2026 "Oggi, 25 novembre, ci troviamo di nuovo in quest'aula a ribadire un impegno che, se si fermasse alla retorica degli annunci e non facesse invece seguire gli atti necessari, ci renderebbe di fatto colpevoli anche noi di una violenza agita nei confronti delle donne. È una responsabilità che noi uomini e donne delle istituzioni ci dobbiamo sentire tutta addosso". Lo ha detto la deputata di Azione Elena Bonetti intervenendo in Aula alla Camera nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev