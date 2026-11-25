L'assessore Forzinetti rivendica la difesa delle tradizioni cristiane e denuncia la mancanza di autorizzazioni. L'ideatore dell'iniziativa respinge le accuse di abusivismo: «È la conferma che viviamo in un Paese omofobo»

«Se si azzardano ad aprire un villaggio con Babbo Natale gay alla Vucciria verranno immediatamente sgomberati dalle forze dell’ordine». A Palermo il Natale non è ancora cominciato, ma la polemica è già scoppiata. Giuliano Forzinetti, assessore comunale alle Attività produttive, ha annunciato lo stop al primo villaggio natalizio Lgbtq+ della città. Il motivo ufficiale è la mancanza delle autorizzazioni. Ma a non convincere l’assessore è soprattutto l’idea di un Babbo Natale gay, che considera una provocazione contro le tradizioni cristiane.

Il villaggio con Babbo Natale gay e la Befana lesbica

L’iniziativa si chiama Gay Street Christmas Village e dovrebbe prendere il via il primo dicembre in via Argenteria, nel cuore della Vucciria, per proseguire fino al 6 gennaio. A inaugurarla sarà Salvo Inguì, primo Mister Gay Italia, nei panni di Babbo Natale. In programma anche stand, mostre, presentazioni di libri, spettacoli e degustazioni di prodotti natalizi siciliani. Per l’Epifania è previsto invece l’arrivo di una Befana lesbica. L’ideatore del progetto è il regista e scrittore Maximo De Marco, fondatore della Gay Street palermitana.

Lo stop del Comune: «Difendere le nostre radici cristiane»

«Non è stata rilasciata alcuna autorizzazione», ha chiarito Forzinetti a Repubblica, che definisce la manifestazione «abusiva» e «profondamente inopportuna». Per l’assessore, il Natale non può diventare «un’occasione di provocazione e contrapposizione». E aggiunge: «Difendere il significato del Natale, le nostre radici cristiane e le nostre tradizioni non significa negare i diritti di nessuno».

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Antonio Rini, secondo cui il Comune non darà il proprio assenso, nell’ambito della programmazione natalizia, a iniziative che alterino il significato dei simboli tradizionali. «I diritti vanno rispettati, ma le tradizioni non si possono assolutamente profanare», ha dichiarato al quotidiano.

La replica degli organizzatori: «Non occupiamo suolo pubblico»

Di tutt’altro avviso Maximo De Marco, che respinge le accuse di abusivismo. «Non stiamo occupando nessun suolo pubblico», sostiene l’organizzatore a Repubblica, spiegando che gli appuntamenti si svolgeranno all’interno delle attività commerciali della Gay Street e saranno gratuiti. Una ricostruzione che contrasta con quella del Comune e lascia aperta la questione delle autorizzazioni effettivamente necessarie. Secondo De Marco, a scatenare le proteste dei politici sarebbe proprio il fatto che a vestire i panni di Babbo Natale sia un omosessuale. «È la conferma che viviamo in un Paese omofobo», ha dichiarato.

