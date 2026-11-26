La figlia del magnate del lusso si era opposta all'archiviazione e ottenuto la riapertura delle indagini. L'attore francese rischia così una condanna a 20 anni di carcere. Le accuse dell'attrice e ballerina, i rapporti di Depardieu con suo padre e la presunta violenza in casa sua

Gérard Depardieu andrà a processo per stupro. A otto anni dall’inizio della vicenda giudiziaria che ha scosso il cinema francese, la Corte d’appello di Parigi ha disposto il rinvio a giudizio dell’attore 77enne per le violenze sessuali denunciate dall’attrice e ballerina Charlotte Arnould. La svolta arriva al termine di un lungo scontro legale e segna un passaggio decisivo nell’ambito dei diversi casi di abusi sessuali per cui Depardieu è accusato.

Di cosa è accusato Depardieu

Il 27 agosto 2018 l’attrice, allora 22enne, si era presentata alla gendarmeria di Lambesc, nel Sud della Francia, denunciando Depardieu per le violenze avvenute il 7 e il 13 agosto dello stesso anno. Il tutto sarebbe avvenuto nel palazzo parigino dell’attore, che essendo amico del padre di Arnould aveva accettato di darle ripetizioni per una pièce teatrale dedicata alla cantante Barbara. Dopo la prima violenza, la ragazza non avrebbe subito denunciato l’accaduto, ma avrebbe provato a parlare con Depardieu, tornando nella sua casa e venendo molestata una seconda volta. Il fascicolo era stato poi trasferito da Aix-en-Provence a Parigi e nel novembre dello stesso anno Depardieu era stato interrogato, ma aveva respinto ogni accusa, sostenendo che tra lui e la ragazza ci fosse stata una relazione consensuale, senza alcuna violenza.

Quali sono stati i passaggi della denuncia

Di fronte a versioni opposte, gli inquirenti avevano analizzato le videocamere del sistema di sicurezza della casa di Depardieu e i messaggi scambiati tra i due, definiti «espliciti» da una fonte investigativa. Ma dato che non erano emerse prove sulla violenza, a inizio 2019 il caso era stato archiviato dalla procura di Parigi. Arnould, però, non si era arresa: aveva subito presentato ricorso costituendosi parte civile e aveva ottenuto sia la nomina di un giudice istruttore sia la riapertura delle indagini.

Il silenzio stampa di Arnould

Negli anni dell’attesa, Arnould si è scontrata non solo contro il sistema giudiziario francese, ma anche quello cinematografico con figure come Carole Bouquet e Fanny Ardant che avevano pubblicamente le difese dell’attore. Per questo aveva scelto il silenzio stampa, affidando però a Instagram il racconto delle conseguenze psicologiche subite. In questi 8 anni ha parlato apertamente dei ricoveri per anoressia, «dell’alcol, dei tentativi di suicidio, delle autolesioni», riassumendo quei mesi come un «inferno». Lo scorso 4 maggio aveva rivelato che «gli stupri mi hanno uccisa», ricordando anche il dolore per il suicidio della madre, scomparsa nel dicembre 2019 a 63 anni.

Perché l’attore è stato rinviato a giudizio

Un primo cambiamento è avvenuto nel 2023, quando un’inchiesta della testata Mediapart ha rivelato le testimonianze di 13 donne che accusavano Depardieu di abusi sessuali. Inoltre, proprio pochi giorni fa un’altra attrice lo avrebbe denunciato per presunte violenze subite nel 2025 sul set del film Thalasso, girato accanto a Michel Houellebecq. Ma oggi, giovedì 26 novembre, Arnould vede un altro spiraglio di luce. Il giudice della Corte d’appello parigina ha rinviato a giudizio l’attore per stupro, affermando di essersi basato sulle riprese delle telecamere di sorveglianza del palazzo parigino, da cui è stato possibile accertare che «il 90% delle scene descritte da Charlotte Arnould sono state riprese dalle telecamere». La Corte d’Appello, però, ha accolto solo in parte le accuse: Depardieu, infatti, sarà processato per l’episodio del 7 agosto 2018, ma non per quello avvenuto 6 giorni dopo, che è stato archiviato.

La decisione è stata commentata a Bfm Tv dall’avvocato dell’attore, David-Olivier Kaminski, che ha affermato: «Non appena riceveremo la sentenza, valuteremo la possibilità di presentare ricorso in Cassazione». Mentre la legale di Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, ha parlato di un «sollievo» per la sua assistita, aggiungendo che «Charlotte aspetta questo momento da molto tempo ed è perfettamente preparata». Se l’accusa dovesse diventare condanna, Depardieu rischia dai 15 ai 20 anni di carcere.