(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 novembre 2026 "Lei conosce la mia posizione sull'Ucraina e il sostegno italiano all'Ucraina, ma penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo. Su questo dobbiamo essere molto chiari, come lo siamo stati in questi giorni con i nostri amici ucraini, e dobbiamo esserlo anche con i nostri partner". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo ai giornalisti a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, dopo l'attacco rivendicato da Kiev contro una nave militare russa davanti a Bengasi. "Intendo continuare a essere molto chiara nei confronti del Presidente Zelensky e dell'Ucraina", ha detto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev