(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 novembre 2026 "Mi ha colpito che il presidente Tango dica nella sua risposta che mi avevano invitata per avere un confronto e hanno ricevuto in risposta un attacco. È un po' difficile confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica su cui non si è d'accordo diventa un attacco". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, spiegando la scelta di non partecipare al congresso dell'Associazione nazionale magistrati e replicando al presidente dell'Anm Giuseppe Tango. "Ho semplicemente segnalato che sono molto rammaricata per tutta questa vicenda e che in coscienza non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che in una fase come questa bisogna spendere milioni di euro per degli arretrati di persone che hanno già stipendi dignitosi", ha spiegato la premier. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev