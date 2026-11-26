Meloni a Bruxelles alla riunione dei Paesi Amici della coesione prima del Consiglio europeo – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 novembre 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario. Nelle immagini la premier percorre i corridoi accompagnata dalla delegazione italiana e poi prende posto, dietro la bandiera italiana, a un lungo tavolo con i rappresentanti di diversi Stati membri, per una riunione che precede i lavori del vertice. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev