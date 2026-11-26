(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 novembre 2026 "Sono stata e intendo continuare a essere molto chiara nei confronti del Presidente Zelensky e dell'Ucraina: dobbiamo fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi, però dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles, rispondendo a una domanda sull'attacco rivendicato da Kiev contro una nave militare russa davanti a Bengasi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev