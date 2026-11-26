L'iniziativa del ministero della Difesa guidato da Wes Streeting : si invitano i destinarati ad aggiornare competenze e recapiti e offrirsi volontari per addestramenti

Per la prima volta dalla fine della Guerra fredda il ministro della Difesa britannico, Wes Streeting, ha scritto a circa 100mila riservisti, ex militari che possono essere richiamati in caso d’emergenza, chiedendo loro di prepararsi a un eventuale conflitto. Secondo quanto rivela il Telegraph, la lettera porta la firma del comandante dell’esercito, della Royal Navy e della Raf, l’Aeronautica. Ai destinatari il ministero della difesa chiede di aggiornare i recapiti, indicare competenze e lavoro attuali e offrirsi volontari per addestramenti e esercitazioni, a partire dalla Steadfast Defender, l’esercitazione della Nato in programma in primavera. Per il ministro si tratta di una «precauzione necessaria».

I numeri dell’esercito di Londra

L’iniziativa arriva mentre l’esercito britannico conta circa 73 mila soldati in servizio attivo, il numero più basso dai tempi delle guerre napoleoniche. Streeting ha confermato il disegno ai microfoni di Sky News, cercando però di sdrammatizzare. «Operiamo in un contesto di minaccia accresciuta» e «questo grado di prontezza, credo, sia una precauzione sensata e necessaria» ha spiegato, aggiungendo che «la gente dovrebbe trovarlo rassicurante anziché allarmante». «Voglio che il Paese sia vigile, non in allarme», ha insistito il segretario della Difesa.

La paura di Mosca

Sullo sfondo c’è l’ombra di Mosca. La scorsa settimana missili da crociera russi e un drone hanno raggiunto la Polonia orientale, a meno di cento chilometri dal luogo in cui era in corso un’esercitazione britannica. Il premier polacco Donald Tusk ha evocato una «provocazione intenzionale» nei confronti di Londra, Varsavia e degli alleati. Anche la Royal Air Force ha rivisto le precauzioni nelle basi britanniche. Inoltre, secondo Sky News, la Raf avrebbe deciso di spostare durante la notte negli hangar i jet militari britannici negli hangar per proteggerli da ipotetici tentativi di attacco o sabotaggio russi. Oltre a ciò, Londra sta anche ipotizzando di erigere reti anti-drone, come quelle introdotte dall’Ucraina contro i droni russi, a protezione di aerei ed equipaggiamenti britannici esposti.