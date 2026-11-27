Lo zio di Sara Di Vita e cognato di Antonella Di Ielsi, morte avvelenate, ha chiesto di essere riascoltato in Procura a Larino dopo le 13 ore trascorse in Questura venerdì scorso. Gli errori dei sanitari dell'ospedale Cardarelli e le incongruenze sugli orari dei primi malori

Ventidue ore faccia a faccia con gli investigatori nel giro di appena sette giorni. Continua a infittirsi il giallo sull’avvelenamento da ricina che lo scorso anno, subito dopo Natale, ha ucciso Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia residenti a Pietracatella, in Molise. Come ricostruisce la Repubblica, Antonello Di Vita — fratello di Gianni, marito e padre delle due vittime — ha chiesto spontaneamente di essere riascoltato ed è tornato ieri negli uffici della Procura di Larino per un nuovo colloquio fiume: entrato nel palazzo di giustizia poco prima delle 15, ne è uscito soltanto intorno alla mezzanotte, sommando altre nove ore di verbalizzazione alle oltre tredici già trascorse venerdì scorso in Questura.

Le accuse ai sanitari del Cardarelli

A raccogliere la testimonianza dell’uomo, ascoltato ancora una volta in qualità di persona informata sui fatti, sono stati la procuratrice Elvira Antonelli e il capo della Squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, rientrato da Berlino dove la scorsa settimana stava seguendo gli esami tecnici sui cinque reperti sequestrati per rilevare eventuali tracce del veleno.

Nel corso della nuova deposizione, Antonello Di Vita ha concentrato gran parte del suo racconto su quanto avvenuto all’interno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, struttura dove aveva accompagnato personalmente la nipote Sara in occasione del secondo ricovero. Secondo quanto riportato da Repubblica, lo zio delle vittime ha accusato apertamente i medici di negligenza, sostenendo inoltre che i sanitari non avrebbero riferito in modo fedele ciò che accadde in quei giorni drammatici. Già la scorsa settimana, all’uscita dalla Questura, l’uomo aveva accennato a «cose bruttissime» avvenute davanti ai suoi occhi in ospedale.

Le incongruenze sui primi sintomi

L’attenzione della Procura resta però puntata soprattutto sulla ricostruzione delle ore che precedettero l’arrivo in ospedale. Dal confronto tra la prima deposizione di Antonello Di Vita e gli altri verbali raccolti finora sarebbero infatti emerse alcune discrepanze rilevanti, a partire dall’inizio dei malori accusati da Antonella. Mentre il marito Gianni Di Vita ha collocato i primi sintomi della moglie intorno alle 10 del mattino del giorno di Natale, il fratello Antonello avrebbe invece riferito di aver saputo dallo stesso Gianni che la donna aveva vomitato per tutta la notte precedente.

Nel frattempo gli accertamenti si sono estesi anche fuori dal Molise: sabato scorso gli investigatori hanno raggiunto Torino, città in cui vive lo stesso Antonello, per ascoltare sua moglie e la nipote Alice, figlia e sorella delle due donne scomparse, trasferitasi da qualche mese nel capoluogo piemontese per motivi universitari.