Il richiamo dell'Ufficio scolastico regionale riguarda anche i post pubblicati sui profili personali e fuori dall'orario di lavoro. Il Pd denuncia il rischio dell'autocensura per gli insegnanti, mentre il governo difende il provvedimento

Quando un insegnante scrive un post sui social, da casa e fuori dall’orario di lavoro, un post sui social può avere conseguenze disciplinari. Lo dice una circolare dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, emanata il 12 ottobre dopo alcune segnalazioni relative a contenuti pubblicati o condivisi dai dipendenti e ritenuti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare. Il caso è arrivato anche in Senato. Il Partito democratico teme che il provvedimento possa scoraggiare gli insegnanti dal denunciare i problemi della scuola pubblica. Il governo lo difende.

Le regole per gli insegnanti sui social

«Facebook, Instagram, TikTok e altri social network: regole e limiti per il dipendente pubblico». È l’oggetto della circolare recapitata ai dirigenti delle scuole statali del Friuli-Venezia Giulia, incaricati di portarla a conoscenza di insegnanti, collaboratori scolastici e personale amministrativo. La raccomandazione, stando a quanto riportato nell’interrogazione parlamentare, è di prestare particolare attenzione anche ai contenuti che riguardano solo indirettamente il proprio lavoro o le persone con cui si entra in contatto a scuola. Non basta, insomma, utilizzare un profilo personale perché un commento non abbia rilevanza disciplinare. Per eventuali segnalazioni sulle criticità della scuola, l’Ufficio scolastico regionale si è detto disponibile ad ascoltare direttamente il personale.

Le regole introdotte dal governo Meloni nel 2023

La circolare si rifà al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, modificato dal governo Meloni nel giugno del 2023 con l’introduzione di un articolo dedicato proprio all’uso dei social network. Chi lavora nella pubblica amministrazione deve fare attenzione affinché le opinioni espresse sui propri profili non vengano attribuite all’ente di appartenenza. Ma il decreto prevede anche che il dipendente si astenga da commenti che possano nuocere al «prestigio, al decoro o all’immagine» dell’amministrazione per cui lavora o della pubblica amministrazione in generale.

Il Pd: «Il rischio di un clima di autocensura»

l 27 ottobre dodici senatori del Pd hanno chiesto ai ministri Giuseppe Valditara e Paolo Zangrillo di chiarire la portata della circolare. Il timore dei dem è che, per paura di sanzioni disciplinari, gli insegnanti rinuncino a denunciare sui social la mancanza di personale, i problemi legati al precariato o le condizioni degli edifici scolastici. Nell’interrogazione i parlamentari richiamano gli articoli 21 e 33 della Costituzione, che tutelano la libertà di espressione e di insegnamento, e chiedono al governo di intervenire per evitare che nelle scuole si crei «un clima di autocensura».

La risposta del governo

A rispondere in Senato è stato il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra. È stato lui a spiegare che, prima dell’emanazione della circolare, all’Ufficio scolastico erano arrivate segnalazioni su contenuti social «potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare». Secondo il governo, la direttrice Pavatti non ha introdotto nuovi divieti, ma ha ricordato ai dipendenti quelli già previsti dalla normativa.