Il post su Facebook e le replica di Regione Sardegna: colpa di Roma. Sotto, i commenti dei cittadini

Ryanair litiga con i sardi per i collegamenti da Alghero e Olbia e la Regione le risponde che tocca al Parlamento cambiare la legge. Tutto comincia con un post su Facebook: «Sardi, questa notizia riguarda direttamente voi. Ryanair sta valutando di sospendere tutti i voli da/per Alghero e Olbia a febbraio e marzo 2027. Non è una decisione definitiva, ma è un segnale serio. E la causa è chiara: la Regione non ha mantenuto l’impegno di abolire l’Addizionale Municipale da novembre».

Ryanair e la Sardegna

Secondo l’azienda la regione rischia così «meno collegamenti con la penisola, meno turismo anche d’inverno, meno lavoro e meno opportunità per le vostre città. Eppure la soluzione c’è già: Ryanair è pronta a portare +2 milioni di passeggeri all’anno, 4 nuovi aerei basati e 400 milioni di dollari di investimento, se la tassa verrà abolita per tutto l’anno. La Regione deve abolire subito questa tassa?». Sotto arriva la replica dell’ente: «Ciao Ryanair, piccolo errore di rotta. La Regione Sardegna ha già stanziato le risorse per abbattere la tassa d’imbarco. Trattandosi di un tributo statale, spetta al Parlamento modificare la legge per consentirne l’abbattimento. Destinazione consigliata? Roma».

Sotto il post i commenti non la prendono granché bene: «Veramente avete già rotto il cazzo anche con le rotte da Cagliari. O parti all’alba o parti la notte. Coddatevi, ci sposteremo in nave». «Ma l’idea di pagare solo un poco le tasse in Italia è proprio così vergognosa?». E ancora: «Ma non vi vergognate? È uno squallido ricatto. Voi siete un’impresa privata, siete voi che dovete imparare a fare business senza chiedere l’aiuto della regione e, quindi, di tutti i sardi. La regione per togliere l’addizionale i soldi li prende dalle nostre tasche. L’ha tolta nei mesi in cui c’è meno traffico, nei mesi estivi voi non avete nessun problema a riempirvi gli aerei di passeggeri. Se non lo sapete fare da soli, cambiare mestiere».