Tutto quello che c’è da sapere per mettersi in regola con la seconda (o unica) rata delle imposte 2026: dalle percentuali per dipendenti, partite Iva e forfettari alle istruzioni per evitare errori nella compilazione del modello F24

Ultimo weekend utile prima della scadenza fiscale di lunedì 30 novembre per il versamento della seconda — o unica — rata degli acconti d’imposta 2026. Si tratta, secondo quanto rielabora oggi il Corriere della Sera, di un appuntamento particolarmente gravoso per i contribuenti, poiché l’importo non è rateizzabile.

La regola generale fissa l’acconto complessivo al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, da cui va detratto quanto già corrisposto con la prima rata. Chi nel 2026 ha registrato un significativo calo del reddito o un aumento delle spese può ridurre l’esborso ricorrendo al metodo previsionale, assumendosi però il rischio di sanzioni in caso di versamento insufficiente a consuntivo.

Chi paga e in quale misura: dipendenti, autonomi e Isa

La ripartizione dell’acconto varia in base alla categoria fiscale del contribuente. Per le partite Iva, soggetti Isa, forfettari e gli «ex minimi», l’acconto è diviso in due rate uguali: il versamento del 30 novembre è quindi pari al 50%. Lo stesso criterio si applica a chi aveva aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 senza rinnovarlo per il 2026-2027. Chi invece ha dichiarato ricavi 2025 superiori a 5.164.569 euro paga la seconda rata al 60%. Per le persone fisiche senza partita Iva, l’anticipo totale è pari al 100% dell’Irpef dell’anno precedente (regola valida anche per cedolare secca, Ivie e Ivafe). Avendo già pagato il 40% a giugno (o entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%), entro il 30 novembre va versato il restante 60%. Nessun acconto è dovuto per l’addizionale regionale, mentre quello comunale (30%) risultava già saldato in estate. Per i dipendenti e pensionati chi ha presentato il modello 730 non deve fare nulla, poiché l’importo viene trattenuto direttamente dal sostituto d’imposta. Fanno eccezione — e devono quindi pagare autonomamente tramite modello F24 — i contribuenti privi di sostituto d’imposta (come colf e badanti) e i lavoratori che hanno cambiato impiego nel corso del 2026 senza chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare la trattenuta.

I calcoli e i codici tributo nel modello F24

Per verificare l’obbligo di versamento dell’Irpef occorre controllare il rigo RN34 («Differenza») del modello Redditi PF 2026 (relativo ai redditi 2025): se l’importo è inferiore a 52 euro non si versa nulla. Nel sottrarre la prima rata eventualmente pagata in ritardo a luglio o ad agosto, non bisogna includere nel calcolo la maggiorazione dello 0,40% o dello 0,80% versata per il differimento. Eventuali crediti Irpef 2025 possono essere utilizzati in compensazione senza limiti per pagare l’acconto; per compensazioni con altri tributi oltre i 5.000 euro annui è invece necessario il visto di conformità. Per Ivie e Ivafe si fa riferimento alla colonna 1 dei righi RW6 e RW7.

Concordato preventivo 2026-2027: quando scatta la maggiorazione

Un capitolo a parte riguarda chi ha aderito al concordato preventivo biennale. Per i nuovi aderenti (biennio 2026-2027), ovvero i lavoratori autonomi e le imprese (esclusi i forfettari, che non possono aderire per il 2026) che hanno scelto il concordato per la prima volta quest’anno devono versare una maggiorazione del 10% sulla differenza positiva tra il reddito concordato per il 2026 e quello dichiarato per il 2025 (ad esempio, su uno scarto di 7.000 euro si pagano 700 euro in più). Questa quota va versata con codice tributo 4068 per le persone fisiche Isa e 4069 per gli altri soggetti Isa. Per chi ha già aderito nel 2024 o 2025 invece nessuna maggiorazione è dovuta, nemmeno in caso di rinnovo per il biennio 2026-2027. L’acconto si calcola in modo ordinario sul rigo «Differenza» del modello Redditi.