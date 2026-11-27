I conti del Sole 24 Ore sul nuovo meccanismo della Legge di Bilancio: le condizioni sono peggiorativi per oltre 3,5 milioni di pensionati che percepiscono oltre 4 volte il trattamento minimo

Una perdita di 102 euro annui per una pensione lorda di 2.455 euro. 576 euro in meno per i trattamenti pari a 3.100 euro lordi. E 1.100 euro annui in meno per un assegno di cinquemila. Sono i risultati del nuovo meccanismo di rivalutazione delle pensioni secondo Il Sole 24 Ore. Rispetto all’attuale meccanismo su tre scaglioni di importo si passa a 6. E le condizioni sono peggiorativi per oltre 3,5 milioni di pensionati che percepiscono oltre 4 volte il trattamento minimo di 611,85 euro (fino a 4 volte nel 2027 viene confermata la piena rivalutazione).

Perequazione

Secondo il quotidiano il governo Meloni potrebbe modificare il meccanismo nella Legge di Bilancio. Si ipotizza di aumentare la tutela ai trattamenti da oltre 4 fino a 5 volte il minimo (si potrebbe portare l’aliquota al 90%), ed è allo studio un incremento della copertura per la fascia da oltre 5 fino a 6 volte il minimo, per ampliare la platea, rispettivamente, di 1,8 milioni e 800mila pensionati.

L’Inps

L’Inps ha già fatto sapere che dal primo gennaio 2027 utilizzerà il 3,2% come riferimento per l’indicizzazione, secondo le sei fasce stabilite dalla manovra. La nuova perequazione ha aliquote più basse di rivalutazione. Secondo il quotidiano una pensione di 6.500 euro lordi, con il sistema attuale avrebbe un aumento di 178,52 euro che diventerà nel 2027 di 66,56 euro, con una perdita annua di 1.455,48 euro, su un assegno mensile che dal prossimo gennaio diventerà di 6.566,56 euro. Per una pensione lorda di 8mila euro, l’aumento che con le regole attuali sarebbe di 214,52 euro, si attesterà nel 2027 a 81,92 euro, con una perdita annua di 1.723,80 euro su un assegno che diventerà di 8.081,92 euro.