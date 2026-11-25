L'idea è stata avanzata dal presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Alberto Brambilla, e si basa su un modello applicato anche da altri paesi UE

Convocare all’Agenzia delle Entrate chi raggiunge i 32 anni senza aver mai presentato la dichiarazione dei redditi per verificare come si mantenga e quale sia la sua situazione economica e patrimoniale. È la proposta di Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. L’obiettivo è individuare eventuali redditi nascosti al Fisco e contrastare il lavoro sommerso, senza presumere che chi non ha mai presentato una dichiarazione sia necessariamente un evasore.

In cosa consiste la proposta

L’idea è introdurre una procedura che permetta all’Agenzia delle Entrate di convocare le persone che, raggiunti i 32 anni, non abbiano mai presentato una dichiarazione dei redditi, per accertarne la situazione professionale e patrimoniale. Secondo Brambilla, l’assenza di controlli sufficientemente efficaci permette a chi nasconde una parte delle proprie entrate di beneficiare anche delle agevolazioni pubbliche riservate ai redditi più bassi, creando una disparità rispetto a chi dichiara regolarmente quanto guadagna.

Quando si verrebbe considerati evasori

Tuttavia, non aver mai presentato una dichiarazione dei redditi non significa necessariamente aver commesso un’irregolarità. In Italia esistono infatti diverse situazioni nelle quali il contribuente è legittimamente esonerato da questo obbligo. È il caso, per esempio, di molti lavoratori dipendenti con un unico datore di lavoro che abbia già effettuato correttamente le ritenute e i conguagli fiscali. Lo stesso vale per chi non dispone di redditi da dichiarare o rientra in altri casi di esonero previsti dalla normativa.

Come funziona negli altri Paesi UE

Strumenti di verifica simili esistono già in altri Paesi dell’Unione Europea, anche se non vengono legate a una determinata età. In Germania, per esempio, il Fisco può richiedere la presentazione di una dichiarazione anche a chi non sarebbe normalmente tenuto a farlo, mentre in Francia l’amministrazione finanziaria può esaminare la coerenza tra redditi, patrimonio e disponibilità economiche attraverso una specifica procedura di controllo della situazione fiscale personale. In Spagna, invece, l’Agenzia tributaria può intervenire quando le informazioni in suo possesso indicano che un contribuente avrebbe dovuto presentare una dichiarazione e non lo ha fatto.

Qual è il legame tra evasione e bonus pubblici

La proposta si inserisce in una critica più ampia al funzionamento del welfare italiano. Secondo l’Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 2026, il sistema di bonus e sussidi legati al reddito può creare incentivi indiretti a dichiarare meno di quanto effettivamente percepito, perché al crescere delle entrate diminuiscono o scompaiono alcune prestazioni sociali. Da qui l’idea per un’altra proposta: realizzare una banca dati nazionale capace di ricondurre a ogni beneficiario tutte le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato e dagli enti territoriali, integrando le informazioni già disponibili per rendere più efficaci le verifiche ed evitare che gli aiuti siano riconosciuti sulla base di situazioni economiche non corrispondenti a quelle reali.