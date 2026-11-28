La scadenza riguarda anche i documenti che riportano una data di validità successiva. Fino a fine gennaio resta però possibile utilizzare il vecchio formato per alcune operazioni essenziali

Per chi possiede ancora una carta d’identità cartacea il tempo sta per scadere. Dal 31 gennaio 2027 il vecchio documento non potrà più essere utilizzato, anche se sul retro è indicata una data di scadenza successiva. Entro quella data, insomma, sarà necessario sostituirlo con la Carta d’identità elettronica (CIE), il nuovo formato dotato di microchip che negli ultimi anni ha progressivamente preso il posto del tradizionale documento cartaceo. Già dal 3 agosto di quest’anno, le carte d’identità cartacee hanno perso validità ai fini dell’espatrio, indipendentemente dalla data riportata sul documento, come stabilito dal regolamento europeo. Successivamente, il governo italiano è intervenuto per introdurre un regime transitorio, così da consentire ai cittadini e alle amministrazioni di completare il passaggio al nuovo formato.

Per quali operazioni si può ancora utilizzare la carta cartacea

La proroga non equivale a un’estensione generalizzata della validità del vecchio documento. Fino al 31 gennaio 2027, le carte d’identità cartacee ancora in corso di validità possono essere utilizzate soltanto per alcune finalità specifiche sul territorio nazionale. La norma, in particolare, consente di continuare a utilizzarle per l’esercizio dei diritti fondamentali e per accedere alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative. Il documento, inoltre, resta utilizzabile nei rapporti con la Pubblica amministrazione, per la consegna della posta e degli atti giudiziari e per il ritiro o il deposito di denaro presso banche, istituti finanziari e uffici postali.

Che cos’è la Carta d’identità elettronica

A differenza del vecchio documento cartaceo, la CIE non si limita a certificare l’identità del cittadino. Una volta attivata, permette anche di utilizzare l’identità digitale associata al documento per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e per entrare nei portali dell’Inps, dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni.

Come richiedere la CIE e quali documenti servono

La Carta d’identità elettronica può essere richiesta presso il Comune di residenza o di domicilio. Chi possiede ancora il documento cartaceo non deve aspettare che scada: può chiedere la sostituzione anche in anticipo. Al momento della richiesta occorre presentare la vecchia carta d’identità, il codice fiscale e una fotografia recente, oltre a fornire i dati necessari per l’emissione. Il costo base previsto per l’emissione è di 16,79 euro, a cui possono aggiungersi i diritti fissi e di segreteria stabiliti dal Comune. La carta viene generalmente recapitata entro sei giorni lavorativi dalla richiesta, secondo la modalità scelta.

Foto copertina: Dreamstime/Claudiodivizia