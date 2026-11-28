Lo slogan contro Luigi Cavallari, annegato in estate nel lago di Vico, al corteo nazionale di Non Una di Meno a Roma. La reazione della ministra della Famiglia

«Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato». È il coro shock che hanno intonato alcune partecipati al corteo nazionale del movimento femminista Non Una di Meno “Rivendichiamo Futuro”, svoltosi sabato pomeriggio a Roma. Un oltraggio alla memoria di Luigi Cavallari, il docente universitario e marito della ministra Eugenia Roccella morto dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Vico, il 27 giugno scorso. Il suo corpo senza vita fu trovato solo ai primi di agosto, dopo 37 giorni di ricerche. A pubblicare il video dei cori infamanti è stata la pagina social “Welcome to Favelas”. «Non una parola di meno», ha commentato algida su Facebook la stessa ministra ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Le reazioni

Immediati gli attestati di solidarietà piovuti dal centrodestra a Roccella. «All’amica Eugenia Roccella va la mia più profonda solidarietà. Sono disgustato per quanto le è accaduto. Usare la morte di suo marito per ferirla è un gesto indegno. Si è superato ogni limite», scrive in una nota, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. A esprimere sdegno e condanna è tutto lo stato maggiore di Fratelli d’Italia. Dal Pd si leva la voce di Filippo Sensi, senatore dell’area riformista: «Non so come altro definire se non disgustose le parole usate nei confronti della ministra Roccella durante le manifestazioni di oggi. Si possono combattere le idee, non condividere i valori, ma il rispetto delle persone, del loro dolore, della loro vita dovrebbe essere un requisito minimo di civiltà in una democrazia. Totale condanna per questi infami insulti, piena solidarietà per Eugenia Roccella», scrive Sensi. Nessuna reazione, per il momento, dal movimento Non Una Di Meno.